VIDEO | Elezioni municipio III: intervista a Marta Marziali, candidato presidente per la lista Calenda sindaco

Dalla necessità di presidi sanitari sul territorio alla movida di Montesacro dove la necessità è quella di conciliare le esigenze dei residenti e quelle dei gestori dei locali, fino alla questione rifiuti. Sono stati molti i temi affrontati nell’intervista di RomaToday da Marta Marziali, la candidata presidente in Municipio III per la lista Calenda sindaco.

Il Municipio III, oltre 200mila abitanti e nessun ospedale

Il Municipio III, con oltre 200mila abitanti, non ha un ospedale: i residenti devono recarsi al Pertini, al Sant’Andrea o al Policlinico Umberto I. Marta Marziali, di professione medico, ha sottolineato la necessità di potenziare i pronto soccorso e riorganizzare gli ambulatori e i servizi territoriali. Anche se le competenze non sono dirette Marziali pensa ad una nuova geolocalizzazione dei presidi sul territorio “per renderlo più accessibile dal punto di vista sanitario”.

La movida di Montesacro

La movida di Montesacro è una delle questioni più calde del territorio. Marziali, mamma di quattro figli, si dice preoccupata per alcuni episodi come quello dell’assalto alla Madonnina e l’esplosione di petardi. La soluzione per la candidata della lista Calenda sindaco è il rispetto delle regole: dagli orari alle occupazioni di suolo pubblico. Pensa poi alle alternative, una movida a zero costo che sia offerta culturale e sportiva accessibile a tutti. Tutela e attenzione anche ai gestori dei locali “che hanno fatto investimenti e rispettano le regole”.

Questione rifiuti a livello locale

Sui rifiuti Marziali punta alla riorganizzazione del porta a porta e al suo potenziamento, a cominciare dalle utenze non domestiche. “Solo dopo che i cassonetti stradali saranno liberi . dice - si potrà pensare ad un porta a porta spinto ed efficiente”.

Un municipio “a misura di famiglia”

Marziali sogna un municipio a misura di famiglia, degli anziani e degli studenti. Bisogna partire dai trasporti affinchè si migliori la vita quotidiana delle persone. Bisogna pensare ad un municipio accogliente: biblioteche, centri polifunzionali e spazi di incontro.



(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)