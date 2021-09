VIDEO | Elezioni municipio III: intervista a Dario Quattromani, candidato presidente per il M5s

Dalla movida di Montesacro e la necessità di conciliare le esigenze dei gestori dei locali, degli avventori e dei residenti al progetto del people mover tra Jonio e Bufalotta fino al futuro del TMB Salario. Sono state molte le tematiche affrontate nell’intervista di RomaToday da Dario Quattromani, candidato presidente del M5s in Municipio III.

La movida di Montesacro

Per Quattromani il tema della movida andrebbe affrontato in sinergia con il Comune “ma disegnato sulle esigenze del municipio”. L’idea è quella di incrementare i controlli e garantire la sicurezza dei residenti, senza contrastare però l’effettiva necessità e l’impegno del commercio sul territorio.

Il people mover da Jonio alla Bufalotta

Se nel quadrante nord ovest il cavallo di battaglia del M5s è la funivia Casalotti-Battistini, nel territorio del Municipio III è il people mover da Jonio alla Bufalotta. Quattromani ha sottolineato come il trasporto leggero rotaia-fune abbia avuto “un’ottima risposta dal territorio” perchè ha tempi di realizzazione più brevi. “Chiaramente per quanto ci riguarda vogliamo fornire i maggiori strumenti possibili per arginare l’uso dei mezzi di trasporto privati”.

La questione rifiuti a livello locale

Per quanto riguarda la questione rifiuti il candidato presidente del M5s in Municipio III punta l’attenzione sulla qualità e l’efficienza del servizio, ma dice “ci sono alcune cose che andavano sistemate. Solo dopo si potrà tornare al porta porta in maniera legata alla conformazione e alla dinamica del territorio”

Il futuro del TMB Salaria

Il TMB Salario non tratta più rifiuti perchè è stato distrutto da un incendio nel 2018, ma il futuro è nebuloso. L’impegno di Quattromani è quello del riutilizzo dello spazio “in modo condiviso” per questo per stabilire il futuro del sito andranno sentiti i cittadini, “soprattutto quelli per lungo tempo hanno convissuto con i miasmi” e sono dunque da sempre impegnati sulla questione.

(riprese e montaggio di Simone Massaccesi)