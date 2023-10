Sull’impianto per le terre di spazzamento all'ex Tmb Salario spuntano i dubbi della Asl

La troppa vicinanza alle case, ad un asilo nido, ad un parco giochi e una scuola oltre che ad un punto di prelievo di acqua potabile ad uso umano. C’è poi la mancanza di dettagli sul numero di veicoli per il trasporto dei rifiuti previsti in entrata e uscita dall’impianto. É la Asl Roma 1 nell’ambito del procedimento di assoggettabilità alla VIA, la Valutazione di Impatto Ambientale, a sottolineare alcuni fattori che meriterebbero attenzione. Osservazioni “ai fini cautelativi per la salute della popolazione” in merito al progetto di Comune ed Ama per la realizzazione nell’area dell’ex Tmb Salario di un impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento. Un sito che dovrebbe trattare trentamila tonnellate l’anno, cento al giorno.

Il sito per le terre di spazzamento

Una nuova linea per il trattamento dei residui della pulizia stradale e delle caditoie della città. Nell’impianto entrerà dunque una miscela di inerti (sabbia, ghiaino e ghiaietto) insieme a terra, fogliame, film plastici, carta, sigarette e tracce residuali di altri materiali. “La composizione merceologica del rifiuto è estremamente variabile a seconda del periodo dell’anno e dell’ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e raccolta”, scrive Ama sottolineando anche la presenza di "sostanze organiche a potenziale emissione odorigena". Il processo di trattamento delle terre di spazzamento prevede la produzione di metalli ferrosi, rifiuti organici e fanghi disidratati che saranno poi destinati a recupero e smaltimento negli altri impianti autorizzati.

I dubbi della Asl

Così il servizio di igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione della Asl Roma 1 ha chiesto un approfondimento generale su alcuni aspetti, “contestualizzandoli in relazione alla popolazione residente e all’impatto che l’impianto avrebbe in termini di salute umana”.

Come detto c’è la vicinanza ad edifici che la Asl definisce “sensibili”: un asilo e un parco giochi a meno di 150 metri, una scuola a 850. “La cementificazione, l’incremento di inquinamento atmosferico e ambientale, anche solamente dovuto all’aumento del traffico stradale - scrive il dipartimento sanitario - sono associate ad una maggiore incidenza di patologie respiratorie ed allergiche nei bambini in età scolare”. Il sito poi è previsto in una zona fortemente antropizzata, con edificati urbani a meno di 100 metri.

Il punto di prelievo dell’acqua potabile ad uso umano

Da attenzionare pure il fatto che l’impianto sorgerebbe a monte di un punto di prelievo di acqua potabile ad uso umano in località Grottarossa, distante solo un chilometro e mezzo. La normativa, specifica la Asl, definisce un raggio di 200 metri per la zona di rispetto, come area interdetta per l’apertura di una discarica di qualsiasi tipo, ad eccezione di quella di inerti. “É tuttavia vero che l’area di interesse del progetto - si legge nelle osservazioni - non ricade nell’area di salvaguardia, ma in prossimità dell’area di captazione a monte del punto”.

C’è poi la questione viabilità ed inquinamento. “Non si evince quale sia il numero di veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti in entrata e in uscita dall’impianto, su base giornaliera ed oraria, e quale sia il relativo impatto sul traffico urbano e sull’ambiente. In particolare - scrive la Asl - sulla matrice aria”.

La protesta del territorio

E mentre la procedura autorizzativa prosegue nel suo iter con l’acquisizione di pareri e osservazioni ed il bando è pronto, il territorio, lo stesso che per otto anni ha combattuto contro i miasmi provenienti dal Tmb Salario, si prepara ad una grande manifestazione di protesta. Una mobilitazione per dire no all’impianto per le terre di spazzamento nel sito di Ama nel quale gli abitanti del quadrante vorrebbero solo uffici, un hub per l’economia circolare e quel parco con affaccio sul Tevere visto come “risarcimento” per gli anni di nasi turati e finestre serrate. “Ci avete rotto i polmoni”, scrivono sui social i cittadini rispolverando un vecchio slogan.