"Troppo vicino ad asilo e case". Perché il municipio e i cittadini dicono no all'impianto nell'ex Tmb

Troppo vicino alle case, al Tevere e con un alto rischio che le emissioni odorigene invadano i quartieri limitrofi come Villa Spada, Fidene e Serpentara dove vivono circa 45mila residenti. Ci sarebbe poi anche un’incompatibilità urbanistica e con i vincoli esistenti.

Sono queste in sintesi le osservazioni che il Municipio III ha presentato in merito alla procedura di assoggettabilità alla VIA, ossia alla valutazione di impatto ambientale, dell’impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento che Ama e Comune vorrebbero realizzare nell’area dell’ex Tmb.

L’impianto per le terre di spazzamento

Un sito per trattare trentamila tonnellate di residui l’anno, cento al giorno, che arriverebbero da quel che le spazzatrici raccolgono durante la pulizia delle strade insieme ai detriti provenienti dalla pulizia delle caditoie. Una miscela di inerti (sabbia, ghiaino e ghiaietto) con pure terra, fogliame, film plastici, carta, sigarette e tracce residuali di altri materiali come quelli che spesso fuoriescono dai cassonetti. “La composizione merceologica del rifiuto è estremamente variabile a seconda del periodo dell’anno e dell’ambito territoriale nel quale vengono effettuati i servizi di pulizia e raccolta”, scrive Ama nella documentazione sottolineando anche la presenza di "sostanze organiche a potenziale emissione odorigena".

La paura dei miasmi

E’ questo più di altro che spaventa il territorio che per otto anni ha convissuto con i miasmi prodotti dal vecchio Tmb, un impianto per il trattamento dell’indifferenziato e dunque assai diverso da quello previsto oggi. Ma l’incubo della “puzza” ha portato i residenti ad alzare le barricate contro l’ingresso nell’area di via Salaria 981 “di qualsiasi tipo di rifiuto”. Ama nello studio preliminare stima la componente organica nel 30% delle terre di spazzamento che finirebbero al Salario, ma per il municipio che ha condiviso il documento con l’osservatorio sul Tmb ci sarebbe una sottostima del quantitativo.

“Il cambiamento climatico in atto comporta una maggior frequenza, anche in mesi primaverili ed estivi, di rovesci temporaleschi rilevanti, durante i quali la percentuale della frazione organica che si accumula sul terreno è senza dubbio maggiore del 30% (fogliame, rami, fuoriuscite di rifiuti anche organici dai cassonetti, liquame derivante dal sovraccarico dell'impianto fognario, materiali di risulta di immobili allagati..)”, scrive Piazza Sempione. Per questo sarebbe anche sottostimato l'impatto delle molestie olfattive che ne derivano e che andrebbero verso Villa Spada, Fidene e Serpentara che, “situati ad ovest dell'area di intervento risultano per la maggior parte dell'anno sottovento rispetto alle correnti di ponente e scirocco predominanti, rendendoli ampiamente esposti alle emissioni odorigene dell'impianto proposto”.

Il sito è troppo vicino a case e asilo

Un sito per il trattamento troppo vicino al Tevere; alle palazzine “55 metri da quelle di via Cortona” e “146 metri dall’asilo nido di via Annibale Maria di Francia”. Il Municipio III sottolinea anche la mancanza della conformità urbanistica. “All’interno del Print (programma integrato) non è ammesso intervento diretto per la realizzazione di tali impianti e dunque, visto che il municipio non ha avviato alcuna procedura pianificatoria in tale senso, l’intervento è escluso secondo l’attuale destinazione urbanistica delle aree”.

La bonifica del vecchio Tmb Salario

Dunque Piazza Sempione ribadisce il no all’impianto per la selezione ed il recupero delle terre di spazzamento nel sito del vecchio Tmb. “Oltretutto - è sottolineato nella pec firmata dal presidente Paolo Marchionne - un nuovo insediamento è incompatibile con le attività di bonifica del sito contaminato”. Quella che Ama deve portare a termine nell’ambito della gestione del fine vita dell’impianto rimasto attivo per quasi un decennio e andato completamente distrutto nell’incendio di cinque anni fa.