Il Pd litiga e il parlamentino di Montesacro è paralizzato 

“Nonostante ben 14 atti da discutere, alcuni dei quali addirittura protocollati a dicembre, comprese delibere comunali a cui siamo chiamati a dare parere, per la terza settimana consecutiva, il consiglio del III Municipio non sarà convocato a causa di beghe interne al Partito Democratico”. È la denuncia di Livia Pandolfi, capogruppo di Azione a Montesacro, sullo stallo dei lavori del parlamentino di Piazza Sempione.

Il consiglio municipale bloccato

“È uno schiaffo ai cittadini e all'opposizione, perché solo in consiglio si possono discutere proposte e trovare soluzioni per i problemi di questo territorio”. Tra gli atti pendenti quelli relativi a diserbo stradale, soggiorni estivi per gli anziani, delibere sul verde pubblico o sulla sosta delle persone con disabilità. “Decisioni che riguardano i cittadini rimandate perché il consiglio municipale non è convocato. Tecnicamente il suo presidente, Filippo Maria Laguzzi - spiega Pandolfi - non convoca la capigruppo e di conseguenza il consiglio non può avere luogo. Dal canto suo il presidente del municipio Paolo Marchionne, che ha su di sé la responsabilità politica del funzionamento della macchina amministrativa, non riesce da mesi a sbloccare la situazione".

Perché il Pd di Montesacro litiga

A Montesacro sono forti i dissidi all’interno del gruppo dem: dalla sfiducia alla ex capogruppo, alle ultime dimissioni da presidente di commissione di un consigliere del partito di maggioranza. Motivo del contendere quel posto in Giunta che i “frondisti” del Pd di Montesacro, quelli dell’ala manciniana del partito, reclamano sin dall’insediamento del presidente. Un ruolo di rilievo all’interno dell’esecutivo ambito in particolare dall’attuale presidente del consiglio municipale che, la cosa è piuttosto nota, punta alla delega al commercio rimasta nelle mani di Marchionne.

“Nella lotta stucchevole del me contro te la politica si mortifica, scade, si abbassa, i cittadini ne fanno le spese e non vanno più a votare” incalza Pandolfi chiedendo l’intervento del segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi. In passato a vuoto la sua attività di mediazione a Montesacro.

“Gualtieri richiami i suoi, spettacolo deprimente”

"Lo scorso lunedì Gualtieri ha trovato il tempo per inaugurare, dopo dieci anni di attesa, il parcheggio di scambio di Conca d'Oro. Peccato che si sia fermato a questo, mentre avrebbe dovuto trovare il tempo di intervenire anche per far funzionare a dovere la democrazia in un quadrante della città dove il suo partito sta offrendo uno spettacolo deprimente" puntualizza dal canto suo Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio.