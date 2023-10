Le aule occupate tornano alla scuola: serviranno per scienze ed informatica

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Maria Montessori di viale Adriatico avranno a disposizione due aule in più per le loro attività didattiche. Il Municipio III ha consegnato alla dirigente scolastica le chiavi di due nuove stanze, prima occupate, che saranno adibite ad aule per i laboratori di scienze ed informatica.

Nuove aule per l'IC Montessori

“Una necessità che la scuola e le famiglie facevano presente da tempo e a cui finalmente siamo riusciti a dare una risposta concreta per colmare quella mancanza di spazi funzionali e fondamentali alla didattica” ha spiegato il minisindaco del Terzo, Paolo Marchionne, sottolineando come il risultato sia stato ottenuto grazie allo storico passaggio dell’immobile ex Gil, nel quale sorge la scuola, in capo al municipio.

I laboratori di scienze ed informatica

“Siamo un po’ più sollevati che gli alunni e le alunne della scuola non dovranno più essere costretti a spostarsi in altri edifici per fare le loro ore di laboratorio. A piccoli passi, proviamo a rispondere ai problemi e a risolverli con nuove opportunità per tutti e tutte. Ma il lavoro sugli spazi scolastici non si limita a questo”. Piazza Sempione sta portando avanti da mesi un lavoro di ricognizione per provare a capire come ottimizzare gli spazi in base alle necessità ed esigenze di alunni e docenti. “Un lavoro lungo ma utile nel futuro a tutta la comunità scolastica del terzo municipio”.