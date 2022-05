Giornata mondiale della Croce Rossa, le iniziative nel III Municipio

Il Municipio Roma III Montesacro ha aderito alla Giornata Mondiale della Croce Rossa 2022 che si celebra l'8 maggio, promuovendo le iniziative che si terranno sul proprio territorio per ricordare l'opera svolta dalla più grande organizzazione umanitaria del mondo.

Questa però sarà un’edizione particolare vista la pandemia e la guerra in Ucraina. Le celebrazioni dureranno infatti una settimana, dal 2 all’8 maggio, ovvero fino al giorno della fondazione della Croce Rossa da parte di Henry Dunant. Ci saranno eventi e celebrazioni in tutto il Paese per il riconoscimento dell’enorme sforzo dei volontari in questi ultimi anni.

Il Municipio si tingerà di rosso

Dal 2 all’8 maggio 2022, quindi, presso la sede del Municipio Roma Montesacro in Piazza Sempione 15, sarà esposta la bandiera consegnata dal Movimento. La sera del 7 maggio, inoltre, il Palazzo del Municipio sarà illuminato di luce rossa.

Giornata mondiale della Corce Rossa, gli eventi più attesi

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il lancio, il 3 maggio a Roma, del progetto “Diritto alla Prevenzione”, un’iniziativa frutto di una collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Fondazione ANDI Onlus, Rotary e Mentadent. L’iniziativa punta a sensibilizzare ed offrire sul territorio un servizio di prevenzione e prima cura, garantendo il diritto di ricevere controlli e cure odontoiatriche di emergenza. Il 6 maggio sarà invece avviato il numero nazionale di pubblica utilità sociale, il 1520, assegnato alla Croce Rossa Italiana per i servizi socio-sanitari e di emergenza. Si chiuderanno le celebrazioni il 7 ed 8 maggio con la prima “Gara Nazionale di Diritto Internazionale Umanitario (DIU)”, con studenti delle scuole secondarie di secondo grado che arriveranno a Roma da tutta Italia.