Montesacro, aperto il giardino di via Levanna: è intitolato a Valentina Col

Montesacro ha una nuova piazza verde: è stato inaugurato il parco di via Levanna. Lo spazio è stato recuperato con un grande lavoro di bonifica e sistemazione: via cartacce, rifiuti sparsi, erbacce e rovi per lasciar posto a viali, piante e nuove sedute.

Montesacro, ecco il nuovo parco di via Levanna

“Dove prima c’era una discarica, oggi è sorto un luogo verde, di aggregazione e aperto alla cittadinanza tutta” - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante.

Una riqualificazione che nasce da lontano, da un atto del 2014 a firma dell'allora consigliere Mario Bureca. Il progetto è stato ripreso nella scorsa consiliatura con la progettazione e l'impegno degli uffici tecnici municipali e dell’allora assessore Francesco Pieroni. Oggi è realtà grazie alla collaborazione tra il Roma Montesacro, AzzeroCO2 e il Liceo Orazio. Si perchè la società che si occupa di progetti legati alla sostenibilità, insieme a Terna, ha provveduto alla piantumazione di 180 piante che saranno curate dagli studenti.

Il giardino di Vale: in memoria di Valentina Col

Un parco che ha un significato profondo, si perchè quello di via Levanna è ufficialmente “Il giardino di Vale”, intitolato a Valentina Col: la diciassettenne di Montesacro deceduta nell'agosto del 2013 all'ospedale di Orbetello, dopo cinque giorni di ricovero, per un'embolia polmonare che le si rivelò fatale. Il suo quartiere, grazie al grande impegno solidale della famiglia, non l’ha mai dimenticata tra maratone ed eventi sportivi che portano il suo nome.

Via Levanna: “Il giardino di Vale luogo bello da vivere”

“Dimostriamo che possiamo realizzare opere belle e utili, recuperando nuovi spazi pubblici da aree abbandonate e inaccessibili” - ha detto il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. “Il Giardino di Vale è ora un luogo bello, da vivere” - il commento della consigliera del Pd, Simona Sortino.