Frasi choc in classe, l'ufficio scolastico si difende: "Gli esiti sono riservati"

La protesta di una cinquantina di genitori, giovedì 19 maggio, di fronte alla scuola "Carlo Levi" di via Serrapetrona a Colle Salario ha lasciato il segno. Le mamme e i papà preoccupati dal possibile ritorno in classe della maestra al centro della cronaca per frasi sconnesse, racconti inquietanti e presunte aggressioni ad alunni disabili, hanno spinto l'ufficio scolastico regionale ad emettere un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale.

Il direttore Rocco Pinneri, che RomaToday aveva interpellato telefonicamente senza però ottenere risposta, in merito alle accuse dei genitori rispetto una possibile inadempienza nelle azioni disciplinari da mettere in campo, ha specificato che "non è vero che l'ufficio sia rimasto inerte a fronte delle segnalazioni giunte dalle famiglie".

Pinneri ricorda che "è stata svolta una ispezione, ormai conclusa e sono state svolte le azioni necessarie". Anche se, dopo una iniziale breve sospensione - riferita dalla presidente del consiglio d'istituto, Tiziana Cagnazzo - la maestra sarebbe in malattia. Poi Pinneri continua: "L’Ufficio non può, invece, soddisfare le richieste della stampa o delle famiglie - conclude - di conoscere la situazione sanitaria dei docenti della scuola o gli eventuali procedimenti disciplinari avviati e il relativo esito. Si tratta, in entrambi i casi, di informazioni riservate, che non possono essere rese note a terzi". Richiesta che, almeno da questa testata, non è mai arrivata.

Nel dibattito si inserisce anche il III municipio, dove ricarde la scuola elementare al centro dello scandalo. L'assessora alla scuola e vicepresidente Paola Ilari in un comunicato fa sapere che "nonostante si tratti di un istituto statale - scrive - ci siamo fatti carico delle problematiche emerse dalle segnalazioni dei genitori, chiedendo prima alla dirigente scolastica e poi direttamente all'ufficio scolastico di intervenire per una risoluzione del problema. Siamo fiduciosi che siano stati messi in campo i provvedimenti necessari per risolvere il grave disagio arrecato ai bambini e alle bambine".