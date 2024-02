Otto ore senz'acqua a Fidene. Le vie interessate

Venerdì 16 febbraio 2024 per ben otto ore, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, sarà interrotto il flusso dell’acqua in alcune zone del terzo municipio. La chiusura dei rubinetti si deve per consentire la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio.

Ecco le zone interessate dal disservizio: “

via San Bernardino da Siena;

via Gaspare Bertoni;

via Radicofani;

via San Massimiliano Kolbe;

via Annibale Maria di Francia.

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini Acea predisporrà un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento presso via San Bernardino da Siena 2. In caso di necessità sarà possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.