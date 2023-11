Una panchina rossa al Parco delle Magnolie

Sabato 25 novembre 2023 alle ore 11:00 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne nel Municipio III presso il Parco delle Magnolie (ingresso via N. Maldacea) sarà installata una "Panchina rossa".

L'evento fa parte del progetto “Quartieri di Pace - Festa della solidarietà per il dialogo interculturale e religioso” e consiste nell'installazione della panchina per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere. La panchina sarà arricchita anche da un disegno sul tema della giornata.

L'evento è patrocinato dal terzo municipio, Retake Roma, Telefono Rosa e varie associazioni quali Parco delle Magnoli e Dintorni, Limes, AttivaMontesacro.