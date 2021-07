Ancora fiamme a Montesacro: tre incendi in 15 minuti

Soccorritori impegnati in via Carmelo Bene, via Nanni Loy e l'area del Viadotto dei Presidenti

Municipio Montesacro ancora alle prese con il fuoco. Non sono passate nemmeno 24 ore dal vasto rogo che ha creato apprensione nella zona del Viadotto dei Presidenti, lambendo la zona del Parco delle Sabine, con i soccorritori a lavoro diverse ore anche mediante l'ausilio degli elicotteri che gli abitanti del quadrante nord est, si sono trovati alle prese con altri tre roghi divampati nel volgere di 15 minuti nella tarda mattinata di venerdì 23 luglio.

Via Carmelo Bene, via Nanni Loy ed ancora il viadotto Saragat, questi i tre punti dove i volontari della protezione civile ed i vigili del fuoco sono impegnati per avere ragione di altrettanti incendi divampati nel perimetro esterno del parco delle Sabine, il polmone verde che da Colle Salario si estende sino a Vigne Nuove e Porta di Roma.

A prendere fuoco come accaduto nel caldo giovedì di ieri ampie porzioni di sterpaglie, con il fumo bianco che nel volgere di pochi minuti ha avvolto ancora le strade del Municipio, con i residenti preoccupati di dover rivivevere le scene di ieri.

Incendio in autostrada

Incendi che questa mattina non hanno risparmiato la provincia di Roma, sempre nel quadrante nord est, con un rogo divampato in una scarpata a ridosso dell'autostrada A1, fra la Dirmazione Roma Nord e Guidonia Montecelio che, causa fumo in carreggiata, ha determinato disagi alla normale circolazione con traffico intenso e code sino a 3 chilometri.