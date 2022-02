Gli abitanti di Fidene si autotassano e regalano cinque nuovi ulivi al Parco Labia

Fidene vuole essere più verde e respirare meglio, per questo il quartiere alla periferia del Roma Montesacro si è autotassato per dare vita ad un progetto di riforestazione. Grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazione Daje de Alberi tra gli abitanti del quartiere, venerdì prossimo 11 febbraio nel Parco Labia verranno piantati cinque nuovi ulivi. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Lazio e dal Terzo Municipio di Roma Capitale e sarà realizzata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Fidene, il Centro Sociale Anziani Santa Felicita e il Circolo Laudato sì Don Giustino.

Nuovi ulivi per il Parco Labia

Gli ulivi serviranno a rendere più verde e bello il giardino che per il quadrante tra Fidene e Serpentara rappresenta una delle porte di ingresso al Parco delle Sabine, nonchè uno dei luoghi di aggregazione e socializzazione più amati del quartiere con gli abitanti a più riprese impegnati anche in pulizie straordinarie e giornate di decoro partecipato.

Dopo averlo atteso e reclamato per anni, la nuova iniziativa per valorizzarlo. Dopo gli interventi a Pietralata e Nomentano con oltre 35 piantumazioni, l’iniziativa di Daje de Alberi arriva dunque anche tra Fidene e Serpentara.

Chi è Daje de Alberi

Daje De Alberi è un progetto di riforestazione e rigenerazione nato ufficialmente quest’anno come associazione riconosciuta. È un’idea basata sulla cura del bene comune e della bellezza. Nel 2021 Lorenzo Cioce, fondatore dell’associazione, ha deciso di affrontare una nuova sfida e di piantare altri alberi, oltre quelli piantati negli anni scorsi, davanti la scuola Winckelmann che aveva frequentato alle medie per dare un segnale concreto alle nuove generazioni. “Perché la parola cura è fondamentale? Perché - ha spiegato il giovane volontario - non basta piantare gli alberi in città nel periodo corretto da ottobre ad aprile in base alle temperature e al cambiamento climatico in atto. In città gli alberi esistenti vengono spesso scambiati per cestini dove gettare rifiuti o come oggetti di arredo dove poggiare di tutto. Cemento e asfalto alla base sono la rovina a Roma di molti alberi, a proposito di cura delle radici”. La mission è quella di difendere gli alberi esistenti, piantare nuovi alberi e arbusti, coltivare fiori, curare il verde esistente. “Essere parte delle possibili soluzioni che abbiamo a disposizione per migliorare la qualità della vita e mitigare gli effetti devastanti del climate change”.