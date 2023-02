Ladri nelle scuole: scia di furti a Montesacro

Incursioni notturne nelle scuole di Montesacro. Dagli asili nido alle elementari è scia di furti. Lo sanno bene i genitori che portano i loro figli al Cocco e Drilli, la struttura di Talenti dedicata ai bambini da 0 a 3 anni già balzata agli onori delle cronache per aver subito in passato decine di razzie con i ladri, in un'occasione, a buttare giù addirittura un muro per accaparrarsi qualche derrata alimentare.

Scia di furti nelle scuole di Montesacro

La posizione isolata, con un lato aperto sul parco Sannazzaro, lo penalizza: così anche di recente è stata denunciata l’ennesima razzia. Tanti danni, disagi per genitori e personale, bottino magro. Stessa cosa alla scuola Don Bosco. Due furti in due settimane invece per la Montessori di viale Adriatico. Distributori automatici svaligiati, portati via tablet e pochi euro di fondo cassa.

Telecamere e più controlli

“Sono eventi particolarmente spiacevoli perchè colpiscono le comunità scolastiche che invece vogliamo custodire, ragione per cui stiamo mettendo in funzione nuovi impianti di allarme che ci permetteranno di rendere più sicure le nostre scuole” - ha commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne. Dall’altra parte il municipio sta chiedendo anche alle forze dell’ordine maggior impegno nel sorvegliare le scuole soprattutto durante la notte. “Non è facile arginare la microcriminalità ma l’attenzione da parte delle istituzioni - ha assicurato il minisindaco - è massima”.