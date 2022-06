Fidene - Valmelaina, arrivano opere attese da 25 anni

Alcune delle opere previste nel programma di recupero urbano (Pru) di Fidene – Valmelaina potrebbero vedere la luce dopo più di 25 anni di attesa. Il consiglio del III Municipio ha approvato una delibera proposta dalla Giunta Municipale, e redatta dall’assessore ai lavori pubblici Matteo Pietrosante, con la quale è stato rimodulato il quadro programmatico di recupero. Tra le opere previste ci sono la realizzazione di nuovi parchi, rifacimento di strade e interventi di manutenzione su infrastrutture e fognature.

Pru, cosa sono e da quando esistono

I pru sono stati istituiti nel 1993 come un “insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie”. Si tratta, in sintesi, di giganteschi piani di interventi, sia pubblici che privati, che, nella maggior parte dei casi, sono rimasti solo su carta.

Pru Fidene – Valmelaina, ecco le opere previste

Come si legge nella delibera, durante gli incontri tra l’assessorato all’urbanistica di Roma Capitale e i vari municipi per verificare lo stato di attuazione dei pru, sono emerse “oggettive difficoltà nell’attuazione del piano urbanistico. Il quadrante di “Fidene-Valmelaina” era interessato da queste opere alcune delle quali, però, “non sono al momento realizzabili perché non posseggono il livello minimo di progettazione necessario per avviare la fase di realizzazione, mentre per altre opere risulta necessario verificarne la realizzabilità”. Del resto, dopo quasi 30 dall’idea degli interventi, sono cambiate tantissime cose nel territorio e tutti i progetti andranno rivisti e riattualizzati.

Per questi motivi l’amministrazione municipale ha dovuto stabilire, nel quadro delle opere pubbliche ancora non realizzate e realizzabili, un ordine di priorità delle stesse.

Priorità:

Adeguamento via Radicofani – via De Filippo – via Cervi

Parco Archeologico Fidene

Mercato Fidene

Vigne Nuove – Piazza

Percorso ciclabile Fidene – Serpentara – Valmelaina – Casal Boccone

Recupero scuola media Nobel

Adeguamento fognatura via Settebagni

Parco attrezzato Casal Boccone



“I pru prevedevano delle opere pubbliche connesse ad interventi privati, per recuperare parti di tessuto urbano – spiega a RomaToday l’assessore ai lavori pubblici del III Municipio Matteo Pietrosante che ha seguito da vicino l’iter – purtroppo questi programmi non hanno funzionato bene. Molti interventi di privati non sono stati realizzati e, di conseguenza, neanche le opere pubbliche. Altre volte c’è stato l’intervento del privato ma mancano ancora le opere pubbliche ad esso connesse”.



Ora però le cose stanno cambiando visto il nuovo accordo tra le istituzioni. Per quanto riguarda Fidene e Valmelaina alcune opere “grazie all’interlocuzione tra l’Assessorato Capitolino all’Urbanistica, il dipartimento attuazione urbanistica e il municipio e grazie all’accordo tra comune di Roma, Regione Lazio ed Astral molte opere potranno partire – sottolinea Pietrosante – il comune di Roma si affiderà ad Astral per la progettazione degli interventi. Per questo, vista la mole degli interventi previsti, era necessario riaffermare, dopo tanti anni, quali fossero le priorità e le opere dove c’è ancora interesse pubblico”.

Pru, in campo Astral e il XV Municipio

Insomma un intervento necessario per rimettere in moto il processo amministrativo. “Quasi tutte le opere saranno progettate da Astral – riprende l’assessore - mentre il percorso ciclabile Fidene – Serpentara – Valmelaina – Casal Boccone e la piazza a Vigne Nuove saranno progettate dai nostri uffici. Voglio specificare che l’individuazione nominativa delle opere non corrisponde sempre all’individuazione geografica del progetto. Ad esempio l’intervento piazza Vigne Nuove, in realtà, si riferisce ad un’area presente in via Capraia, in pieno Tufello”.

Pru, i fondi da spendere

Per Pietrosante “sarebbe un risultato importantissimo usufruire di fondi rimasti fermi così a lungo, dando finalmente vita ad interventi pubblici dimenticati, tanto dalla cittadinanza quanto dalle amministrazioni. Penso ad esempio al parco archeologico di Fidene, un parco urbano dietro Piazza Stia, che andrebbe a riqualificare una zona abbandonata, cambiando il volto di un intero quadrante. Abbiamo tra i 6 e 7 milioni a disposizione e la nostra intenzione è realizzare tutte le opere previste”.