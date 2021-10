Fidene, sfrattata famiglia di quattro persone con due minori: li accoglierà una parrocchia

Una famiglia di quattro persone, di cui due bambine di 4 e 9 anni, è stata sfrattata oggi giovedì 28 ottobre da un appartamento di via Radicofani 142 a Fidene, III Municipio. Sul posto questa mattina si sono presentati, per la seconda volta, l'ufficiale giudiziario insieme al proprietario e alla Polizia di Stato. Oltre a loro, anche una delegazione del sindacato Asia Usb e dei Blocchi Precari Metropolitani.

"L'Onu aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione dello sfratto allo Stato Italiano - si legge in una nota dell'Asia - per evitare danni irreparabili, ma l'ufficiale non ha minimamente preso in considerazione il fatto, affermando di rispondere solo al tribunale e agli interessi della proprietà".

Una situazione, quella della famiglia morosa, che definire drammatica è un eufemismo: marito e moglie disoccupati, una delle due bambine prima della pandemia ha avuto problemi di salute. L'iniziale debito di 3.000 euro è arrivato a circa 30.000 euro. "Il proprietario non ha voluto sentire ragioni - spiegano dal sindacato -, addirittura la polizia ha provato a mediare, chiedendo una decina di giorni di proroga, ma non c'è stato niente da fare".

Per fortuna, proprio mentre lo sfratto stava per essere definitivamente eseguito senza un'alternativa alloggiativa concreta - se non quella proposta dal Comune di separare il padre dal resto della famiglia - si è fatta avanti la parrocchia di San Frumenzio, zona Prati Fiscali, dove tutti e quattro insieme potranno rimanere qualche giorno anche per dare continuità scolastica alle bambine, che frequentano l'istituto comprensivo di piazza Filattiera. "Adesso abbiamo del tempo per trovare una soluzione più stabile - le parole di Paolo Marchionne, neopresidente di Montesacro arrivato sul posto prima che venisse eseguito lo sfratto, insieme al consigliere di Roma Futura Matteo Zocchi - e supportare economicamente la famiglia nelle prossime ore".

"La famosa graduazione di cui parlava il Prefetto - denuncia Asia Usb - non è applicata e gli sfratti si abbattono come esecuzioni sulle teste dei cittadini che sono inclopevolmente morosi, occupanti o hanno finito la locazione".