Cinghiali dietro ai banchi del mercato. Tra incidenti e aggressioni è allarme

Cinghiali ovunque, anche tra i banchi del mercato. Succede a Largo Labia dove tre esemplari, forse una mamma con due cuccioli, sono stati avvistati nelle vicinanze delle bancarelle che animano il piazzale tra i quartieri di Fidene e Serpentara. Poco distanti anche dal capolinea dei bus.

Cinghiali tra banchi del mercato

Probabilmente arrivati dai meandri del Parco delle Sabine, che proprio su Largo Labia ha una delle sue porte d’ingresso, i cinghiali hanno sorpreso operatori e clientela. Piccolo capannello di curiosi, foto, tanto stupore e qualche timore per l’eventuale reazione degli ungulati alle attenzioni e vicinanza delle persone. Dopo aver ispezionato il perimetro del mercato, mangiando qui e la erba e qualche scarto caduto dai banchi gli animali sono tornati nel verde. “Sono sempre loro, mamma con due cuccioli”, “Ormai sono di casa” - scrivono sui social alcuni dei residenti del quartiere. Si perchè non è la prima volta che la famigliola si aggira per i parchi della zona. Altri cittadini chiedono invece un intervento immediato delle autorità per scongiurare pericoli.

Incidenti e aggressioni: da Fidene a Porta di Roma è "allarme"

Il Municipio III è infatti alle prese con una vera e propria invasione di cinghiali e non sono mancati incidenti e aggressioni. A fine settembre a Colle Salario una donna a spasso con il suo cane ha dovuto letteralmente lottare per mettere in salvo l’animale attaccato e fatto volare in aria da un gruppo di ungulati. Solo la pallonata di un residente è riuscita a salvare la cagnolina da conseguenze ben più gravi che la ferita riportata sulla zampa. Sempre a Colle Salario una donna di 50 anni è stata aggredita in strada da un cinghiale: soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo. Disavventura invece per uno scooterista a Casal Boccone: l’uomo è stato travolto da un branco di cinghiali sbucati all’improvviso sulla via principale. La forza dell’urto con gli animali lo ha disarcionato dalla sua Vespa e scaraventato in terra, a salvarlo da conseguenze peggiori lo zaino da calcetto che ha attutito il colpo sull’asfalto.

Parco delle Sabine, allarme cinghiali: "Abbiamo paura anche di passeggiare"

Così da Colle Salario a Porta di Roma è allarme. Numerose le segnalazioni che arrivano dalle zone residenziali che sorgono intorno al Parco delle Sabine, 147 ettari di verde che si estendono tra Fidene e Serpentara. Branchi di cinghiali nelle aree giochi dedicate ai bambini, sotto le palazzine immerse nel verde, lungo le strade e intorno ai cassonetti ai piedi dei quali più di qualcuno si ostina a lasciare le buste dell’immondizia. I residenti si dividono tra chi vuole tutelare gli animali e chiede di lasciarli in pace e chi invece lancia addirittura l’idea di fare una manifestazione di protesta “perchè qui - scrivono da Fidene e Parco delle Sabine - ora abbiamo anche paura di fare una passeggiata”.