Due nuovi spazi per le persone con disabilità nel municipio III

Il municipio III ha messo a disposizione per il progetto Dopo di Noi due nuovi immobili, uno in via Vernio e uno a via Val Maira, confiscati alla criminalità organizzata.

Ai due edifici, vincolati al Dopo di Noi per i prossimi vent’anni, si aggiunge anche un villino in via Paolo Monelli messo a disposizione dalla cooperativa sociale Spes contro Spem.

Le abitazioni potranno usufruire entro il 2025 delle risorse del PNRR per:

la ristrutturazione (come nel caso dell’appartamento in via Val Maira, ndr);

l’implementazione della domotica e di ausili per la vita indipendente dei residenti delle strutture; finanziare il supporto di figure specialistiche.

I beneficiari saranno individuati l'Unità Valutativa Multi Dimensionale (Municipio-ASL Roma 1) appositamente istituita per i percorsi PNRR e permetterà di rispondere alle richieste delle tante persone con disabilità.

Paolo Marchionne presidente del municipio III ha dichiarato: “Un lungo e impegnativo percorso che oggi si concretizza che tiene insieme la vita indipendente delle persone con disabilità e l’impiego degli immobili confiscati alla criminalità organizzata e affidati al municipio III per progetti di alto impatto sociale sul territorio”.