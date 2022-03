Una montagna di oli, solventi e copertoni sotto la scuola

L’angolo del parcheggio buio e defilato trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto dagli “zozzoni”. Sversatori seriali che negli ultimi anni, almeno due, avevano accumulato nel piazzale alla fine di via Serrapetrona, al lato di via Monte Giberto, una montagna enorme di copertoni, vecchi elettrodomestici, fusti di vernici e solventi, olio motore e scarti vari. Il tutto a pochi passi dalla scuola di Colle Salario e proprio di fronte ad uno dei bar più frequentati dalla zona. Una piccola bomba ecologica nel cuore del quartiere che il Municipio III, a fatica, è riuscito a “disinnescare”.

La maxi discarica nel cuore di Colle Salario

“Dopo due anni finalmente restituiamo quel piazzale pulito e decoroso: un enorme risultato di cui andiamo particolarmente fieri” - ha commentato l’assessore all’ambiente del Municipio III, Matteo Zocchi. La difficoltà maggiore quella dello smaltimento appropriato dei rifiuti rinvenuti a Colle Salario: “C’erano oltre cinque metri cubi di rifiuti particolari che abbiamo dovuto separare e conferire nelle apposite isole ecologiche. Oli, vernici, copertoni accumulati in oltre due anni di sversamenti illeciti. Il lavoro di squadra tra l’Ama di Municipio, che ha compiuto un piccolo miracolo e che non fineremo mai di ringraziare, e l’Assessorato capitolino ai rifiuti guidato da Sabrina Alfonsi”.

Sotto la scuola oli, vernici e copertoni ammassati

“Dopo le potature degli alberi e il rifacimento di alcune strade e marciapiedi, continuano gli interventi di decoro cura e attenzione nel quartiere di Colle Salario. Finalmente è stata completata l’operazione di rimozione della discarica abusiva nel parcheggio di via Serrapetrona. Un’impresa difficile - ha ammesso anche il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne - resa possibile solo grazie all’ottima interlocuzione e collaborazione fra Municipio, Ama di municipio e assessorato capitolino. Ogni quartiere merita di più. Roma merita di più. L’impegno continua”.