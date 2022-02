Da Fidene a Porta di Roma: arrivano 760 nuovi cassonetti

Da Fidene a Porta di Roma, passando per Vigne Nuove e Colle Salario: nei quartieri del Municipio III arrivano i nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Da lunedì 28 febbraio saranno infatti posizionati 760 contenitori stradali: quelli con le nuove colorazioni a norma europea (Waste visual elementare) utilizzate al fine di migliorare la raccolta differenziata e facilitare i cittadini nella separazione delle diverse tipologie di rifiuto urbano.

In Municipio III arrivano 760 nuovi cassonetti

I nuovi colori sono: giallo per plastica e metalli, blu per la carta. Resterà la stessa colorazione, invece, per gli scarti alimentari e organici (nel contenitore marrone), per il vetro (nel contenitore verde) e per l’indifferenziato (nel contenitore grigio).

“Nuovi colori, nuovi cassonetti e, ci auguriamo, massimo risultato” - hanno commentato il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Matteo Zocchi. Si perchè nel Roma Montesacro non mancano le criticità tra cassonetti pieni e sacchetti della spazzatura abbandonati ai piedi delle pattumiere anche a settimane dalla conclusione del piano straordinario di pulizia della città. Ci sono quartieri che soffrono più di altri come Settebagni dove il dietrofront dalla raccolta porta a porta, rivelatasi per anni un flop, non ha sortito gli effetti desiderati: nella periferia della Salaria si moltiplicano le segnalazioni sul disservizio, ma per adesso nessun cambiamento.

Municipio III ecco dove arriveranno i nuovi cassonetti per i rifiuti

La completa sostituzione dei cassonetti partirà dai quadranti con l’ammaloramento delle strutture di conferimento maggiormente danneggiati: a Vigne Nuove arriveranno 227 nuovi cassonetti; ben 128 a Porta di Roma; a Colle Salario saranno 194 le nuove pattumiere mentre a Fidene 211. “Siamo soddisfatti di questi primi risultati che sono il frutto - hanno tenuto a sottolineare Marchionne e Zocchi - di un’autentica collaborazione portata avanti quotidianamente insieme ai lavoratori e alle lavoratrici dell’azienda municipalizzata”.