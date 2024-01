Strade nuove, il parco, scuole e centro anziani. Si sblocca (dopo 20 anni) la convenzione Porta di Roma

Si sblocca dopo vent'anni la convenzione di Porta di Roma. Il lavoro tra III municipio e assessorato capitolino all'urbanistica, insieme al nuovo soggetto attuatore, è iniziato nel 2022 e oggi è arrivato a raccogliere i primi frutti. Un lungo elenco di strade beneficeranno di interventi di manutenzione che si concluderanno entro l'inizio dell'estate. E ci sono novità anche sul tanto agognato Parco delle Sabine.

Si sblocca la convenzione Porta di Roma

L'annuncio delle novità urbanistiche che riguardano il quadrante di Porta di Roma e Bufalotta è stato dato dall'assessore all'urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. Quasi una liberazione, considerato che la convenzione risale al 2001: oltre 20 anni di opere non completate, strade non consegnate, continui allarmi dovuti al degrado che scaturisce da situazioni di abbandono e rimpalli di competenze. "Sono state risolte le problematiche amministrative che hanno impedito fino a oggi il completamento e il ripristino delle opere infrastrutturali nel quartiere - le parole di Veloccia - relativi all'omonima convenzione del 2001. Attualmente il nuovo soggetto attuatore ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino della viabilità stradale, collaudata nel 2014 ma non ancora consegnata al Comune e delle relative infrastrutture, in parte già consegnate come illuminazione pubblica e cavidotti/cunicoli elettrici":

Manutenzione stradale dopo anni di inattività

Gran parte della viabilità, in realtà, è stata collaudata anche prima del 2014. Il centro commerciale Porta di Roma è stato inaugurato nel 2007 e come spiega anche il presidente del III municipio, Paolo Emilio Marchionne, "sarà una bella soddisfazione tra qualche mese avere in consegna le strade (tranne la grande viabilità, di cui si occuperà il dipartimento Csimu)" dopo tanti anni di interventi impossibili per motivi meramente burocratici. "Inoltre per la manutenzione stradale - fa sapere il minisindaco Pd - abbiamo stanziato anche delle risorse aggiuntive per Casale Nei, Colle Salario e Porta di Roma, sono 3 milioni di euro, tramite un accordo quadro triennale per la manutenzione straordinaria delle strade, è già attivo. Abbiamo iniziato da Colle Salario. Noi prevedevamo la presa in carico di queste strade e avevamo necessità di risorse in più per coprire questi nuovi chilometri di viabilità".

"Lavoro di squadra"

Come conferma Marchionne, il lavoro di squadra con il Campidoglio ha visto inevitabilmente al centro la volontà del soggetto attuatore: "Due anni fa facemmo un sopralluogo con il fondo - spiega - per poi esprimere una serie di necessità. Ci sono strade, come via Carmelo Bene o via Vittorio Caprioli, sulle quali era importante intervenire ripristinando il manto stradale, abbattendo le barriere architettoniche, realizzando gli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche e ripiantando gli alberi".

Quando finiranno i lavori

I tempi sono abbastanza brevi. Secondo quanto fanno sapere sia dal Campidoglio, sia dal municipio di Montesacro, a inizio estate tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade verranno completati, sia sulla grande viabilità sia su quella locale. Il 16 gennaio il fondo che possiede tutta l'area, subentrando al precedente soggetto attuatore fallito, ha comunicato il cronoprogramma dei cantieri: "Tra marzo e maggio - dichiara Marchionne - ci sarà il rifacimento dei manti stradali. Poi agli inizi della stagione estiva contiamo di acquisire al patrimonio municipale le strade rifatte, per potercene occupare come è giusto che sia. Stessa cosa farà il dipartimento Csimu con la grande viabilità. E' stato un bel lavoro con l'assessore Veloccia, un lavoro di squadra che sta portando i frutti sperati".

Parco delle Sabine: che fine ha fatto?

C'è però un altro tassello che gli abitanti di Porta di Roma e Bufalotta si aspettano: il completamento del Parco delle Sabine. "Siamo in fase di progettazione definitiva - annuncia Veloccia - la realizzazione è prevista dalla convenzione insieme a due asili nido da 60 bambini, due scuole materne da tre sezioni, un centro anziani, una bocciofila, attrezzature sportive". Certo i tempi sembrano un po' dilatati. A fine luglio il soggetto attuatore ha illustrato uno studio di progettazione a Comune e municipio, le parti ne hanno discusso e da parte di Marchionne sono arrivate alcune richieste non negoziabili, come per esempio la creazione di un collegamento ciclopedonale con Serpentara e Fidene. Da quel momento nessuna notizia, se non alcuni sopralluoghi e studi sul terreno da parte di una ditta incaricata dal fondo. "In ogni caso ci sarà da rivedere qualcosa - conclude Marchionne - perché forse tutte queste scuole nuove sono troppe. Ne parleremo insieme ai comitati di quartiere, perché magari esce fuori che c'è maggiore necessità di un centro polifunzionale rispetto a una nuova scuola dell'infanzia".

Tutte le strade interessate dagli interventi

Queste le strade interessate e gli interventi previsti nel quadrante Porta di Roma/Bufalotta in base al piano lavori comunicato a Roma Capitale dal soggetto attuatore:

Grande viabilità:

Viale Carmelo Bene, Via di Settebagni , Via Franco Arcalli , Via della Tenuta Redicicoli tratto esterno al Centro Commerciale da Via di Settebagni a Via Franco Arcalli , Via del Casale Redicicoli tratto esterno al centro commerciale da Via di Settebagni (rampa di uscita GRA) a Via Franco Arcalli, Piazza Masina, Via Elsa De Gìorgì

Viabilità locale:

Via Pupella Maggio, rifacimento manto stradale tratto da Via Stefano Madia a Via Carmelo Bene per cedimento del riempimento dello scavo per l'alloggiamento di linee di servizio di urbanizzazione primaria .

Via Madia: rifacimento del tappetino non eseguito a seguito di ripristini di scavi per alloggiamento tubolari di PP.SS., nel tratto da Via Vittorio Mezzogiorno a Via Pupella Maggio e sostituzione/sistemazione telai delle caditoie divelte .

Via Carlo Dapporto: realizzazione n. 2 scivoli .

Via Alberto Lionello: aree di parcheggio ripristinare coperchi e telaio tombini mancanti .

Via Alberto Lionello: ripristino recinzioni aree verdi su strada, altezza Via Celi/Via Campanini.

Via Alberto Lionello: presenza di area cantiere non regolare con passi carrabili non regolamentati e pericolosi, in prossimità di Via Celi .

Via Goffredo Lombardo: ripristino manto stradale per presenza di cavi in provvisorio .

Via Wanda Osiris, eliminazione pavimentazione in betonella e ripristino transitabilità tratto della pista ciclabile interrotta

Via Angrisano: eliminazione scivolo disabili non a norma

Via Castellani: realizzazione scivolo disabili

Via Celi: messa in sicurezza chiusini caditoie

Via Becci: realizzazione scivolo disabili

Via Mario Castellani: messa a norma di un tratto di marciapiede, tra Via Dolores Palumbo e Via Silvano Tranquilli che presenta degli accentuati e anomali rilievi incompatibili con il passaggio dell'utenza debole.