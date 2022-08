Cinghiali alla conquista di Roma Nord, si moltiplicano gli avvistamenti

Sempre più antropizzati e a loro agio tra palazzi, automobili ed orti privati. A Roma Nord i cinghiali continuano a farla da padroni, nonostante i provvedimenti che sono stati presi negli ultimi mesi, in particolare per far fronte all’emergenza della peste suina. Numerose le foto ed i video realizzati dai cittadini che documentano, ogni giorno, la discesa degli ungulati all’interno dei quartieri romani.

Da circa due mesi, un gruppetto di cinghiali vive nella boscaglia in fondo al parco delle Betulle, viale Lina Cavalieri, a Serpentara. Chi vive in zona racconta di avvistamenti quotidiani, sia la mattina sia la sera. Terrorizzati i proprietari dei cani che si sono imbattuti negli esemplari sotto casa, in particolare lungo i prati condominiali tra via Erminia Frezzolini e via Romano Calò.

Sono stati visti e filmati anche in via Nicola Maldacea, vicino discount Eurospin. I cinghiali non sono solo un pericoloso per passanti ed automobilisti. Sono visibili, infatti, i danni provocati al verde dalle mandrie, sempre più numerose. Quella di Serpentara è una zona che da anni deve vedersela con il fenomeno degli ungulati, protagonisti, in passato, anche di pericolosi incidenti automobilistici, come quello sul viadotto Gronchi.

Anche a Porta di Roma sono sempre più frequenti gli avvistamenti di cinghiali. Su via Carmelo Bene, arteria principale in zona Parco delle Sabine, a due passi dalla Riserva Naturale della Marcigliana, è stato immortalato un branco di cinghiali passeggiare lungo la strada. Una situazione estremamente pericolosa visto che la via è già tristemente nota per una serie di incidenti che hanno visti protagonisti proprio gli ungulati.

Prima dell'estate ci sono stati vari avvistamenti anche su via Titina De Filippo e a Fidene, ma anche nel parco di largo Labia. Racconti e testimonianze che certificano il fatto che, da mesi, i cinghiali popolano anche quella zona del III municipio.