Casa sequestrata alla mafia affidata ad una donna sfrattata: è polemica

Un immobile comunale, di quelli confiscati alla mafia, affidato in detenzione precaria per tre mesi, rinnovabili ad un massimo complessivo di sei, ad una donna in emergenza abitativa. Sfrattata dal vecchio appartamento e, nonostante in graduatoria da anni, ancora in attesa della casa popolare. C’è anche questa direttiva di Giunta tra i provvedimenti che in Municipio III hanno spaccato il Pd portando alla sfiducia della capogruppo Federica Rampini.

La spaccatura nel Pd del Municipio III

Il documento risale al 20 luglio scorso ma fa parte, insieme alla questione legata al termovalorizzatore, al recupero degli impianti sportivi e l’assegnazione diretta di fondi per la cultura, di quei tasselli che nel Partito Democratico di Montesacro hanno portato allo scontro.

Alcuni dei suoi come spine nel fianco, le opposizioni che incalzano: così si chiude il primo anno della nuova era Marchionne in quel di Piazza Sempione. “Assegnazione diretta e disparità di trattamento di cui abbiamo informato il Segretariato Generale” - fanno sapere Linda Meleo, capogruppo M5s in Campidoglio, e i consiglieri grillini del III, Dario Quattromani e Marina Battisti.

Marchionne: "Nessuna assegnazione, bene in custodia"

Ma per il minisindaco non si tratta di un’assegnazione diretta. L’affidamento per un limitato periodo di tempo in detenzione precaria alla signora in difficoltà “può ritenersi utile e vantaggioso per l’amministrazione” - si legge nel documento di Giunta. Si perchè nell’idea dell’esecutivo di Piazza Sempione la presenza della signora rappresenterebbe un valido presidio contro le possibili occupazioni abusive di un appartamento che, già oggetto di effrazioni, a breve sarà destinato a “Casa per la ripartenza”.

“L’appartamento di Serpentara è stato sequestrato più di dieci anni fa e consegnato al municipio da oltre cinque. Il nostro progetto per quell’immobile è di attivare la Casa per la ripartenza, una struttura complementare alle politiche abitative per donne sole con figli in situazioni di marginalità economica. Ci siamo quasi. Ma non vorremmo - dice il presidente Marchionne a RomaToday - che nel momento in cui siamo pronti ad attivare il servizio non si possa procedere perchè la casa è occupata. Non abbiamo assegnato la casa a nessuno, l’abbiamo solamente data in custodia”. Il minsindaco è convinto della bontà della scelta: “per esempio a Bufalotta, c’è un altro immobile dove è previsto un servizio di coabitazione per chi esce da emergenza abitativa, ma non è stato ancora possibile attivarlo perchè la casa è risultata occupata. Purtroppo questi sono beni esposti a fenomeni illegali, che vanno contrastati perchè affinchè quanto sequestrato al malaffare possa essere utilizzato per fini sociali e culturali, comunque istituzionali”.

Il caso al Segretario Generale

Ma il M5s sottolinea la disparità di trattamento e l’arbitrarietà dell’affidamento. “Se il presidente avesse seguito le regole inserite nel Regolamento dei beni immobili che abbiamo discusso in Aula consiliare, avrebbe potuto aiutare tutti senza creare situazioni di serie A e di serie B. Questa arbitrarietà nella gestione dei beni pubblici - incalzano dal M5s - non fa altro che alimentare la disaffezione della popolazione nei confronti delle istituzioni, così palesemente incapaci di seguire un percorso trasparente e credibile nell'affrontare i bisogni delle persone in difficoltà. Non è un vezzo, il nostro: amministrare la cosa pubblica secondo i dettami della legalità salvaguarda chi è più debole, in primis, e contestualmente l'istituzione stessa. Con questa sua modalità di assegnazione il presidente - affondano gli esponenti grillini - non si comporta diversamente da chi occupa gli immobili. Non può funzionare così. Noi del Movimento 5 Stelle continueremo a chiedere spiegazioni, come stiamo già facendo con l’interpello presso il Segretariato Generale sulla correttezza della sua direttiva di assegnazione”.