Il condominio che si sveglia alle 5 perché il bus Atac è troppo rumoroso

“Ogni giorno alle 5 del mattino veniamo svegliati dal rombo dei motori e dalle sgasate degli autobus. Non ne possiamo più”. E’ questa la segnalazione di alcuni residenti del quartiere Fidene, in particolare abitanti del complesso residenziale di via San Leo. Otto palazzine in cui vivono 200 persone. A rendere loro il risveglio amaro è il capolinea della linea 341 che congiunge Sassofeltrio-Stazione Fidene a Ponte Mammolo.

Fidene, il capolinea bus sveglia tutti alle 5

“Il problema è che l’Atac ha un parco mezzi vecchio, fatto di autobus rumorosi. Quando durante i primi turni, quelli delle 5, gli autisti per scaldare i mezzi devono fare un gioco prolungato di frizioni il rumore è insopportabile”, ci spiega Massimo Garibaldi, abitante del quartiere e referente di zona per Italia Viva. “Il rombo dei motori dalla piana si propaga verso la parte alta, investendo i palazzi. E’ una questione di quiete pubblica. Oltretutto - sottolinea l’uomo - qui vivono tutte persone molto anziane. Le case sono a venti metri dal capolinea, non se ne può più”.

La richiesta: spostare il bus più vicino alla stazione

L’esasperazione del vicinato è tanta che la lista Calenda ha presentato un ordine del giorno per chiedere lo spostamento del capolinea poco più in la, verso la stazione e meno sotto il grande complesso residenziale. “L’area più idonea sarebbe quella del parcheggio appena realizzato. Spostando li lo stop dell’autobus si migliorerebbe anche l’intermodalità perché scendendo dalla stazione del treno Fidene basterebbero pochi passi per arrivare ai mezzi Atac o, in alternativa, alla propria auto”.

Nonostante il documento presentato dalla consigliera Livia Pandolfi avesse ricevuto parere favorevole dalla commissione, “la maggioranza in consiglio - scrive la consigliera - presenta emendamenti che lo stravolgono completamente”.

"Atac utilizzi mezzi più nuovi e meno rumorosi"

“In buona sostanza anziché far spostare il capolinea, come logico, più vicino alla stazione si decide, con un emendamento, di escludere l'area di parcheggio pubblico in questione perché da poco riqualificata e con il capolinea correrebbe il rischio di rovinarsi. Un esempio di cattiva politica” - commenta Pandolfi. “La politica schizofrenica che non dice né si né no e però per non scontentare nessuno preferisce spendere soldi pubblici a vuoto”. Da li atto ritirato e ripresentato. Il nuovo dispositivo chiede ad Agenzia per la Mobilità di predisporre uno studio di fattibilità e valutare lo spostamento del capolinea. Sparisce l’opzione esplicita del parcheggio di via San Leo.

Da Fidene si leva intanto la richiesta chiara ad Atac: utilizzare mezzi più nuovi e dunque meno rumorosi. “Siamo cittadini, vogliamo dormire tranquilli”.