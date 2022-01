Un Bibliopoint per Fidene: al posto di un magazzino vuoto arrivano 3mila libri

Anche Fidene avrà la sua biblioteca. Dopo un lungo percorso partecipato che ha coinvolto gli abitanti, le associazioni di quartiere, tutto il personale della scuola, gli editori e i commercianti impegnati anche loro nella raccolta dei libri da mettere sugli scaffali, nella periferia del Roma Montesacro aprirà il Bibliopoint “Senza confini”.

Una biblioteca per Fidene

La biblioteca di Fidene troverà posto nei locali dell’Istituto Comprensivo Fidenae con gli spazi adeguatamente ristrutturati dal Municipio III. Alla base della nascita del Bibliopoint di Fidene il protocollo d’intesa firmato tra la scuola e Biblioteche di Roma che comporterà l’impegno da parte dell’Istituto scolastico, che conta circa 900 alunni dalla materna alle elementari, a rendere la biblioteca luogo attivo di fruizione di libri e di promozione della lettura. Il Servizio Scuola ISBCC si impegnerà invece a supportare il Bibliopoint attraverso la consulenza professionale, per quanto riguarda l’organizzazione della biblioteca scolastica, e attraverso l’inserimento della scuola nelle iniziative culturali di sistema come il Circolo dei lettori, le Scelte di Classe e il Festival delle Scienze.

Il Bibliopoint al posto del magazzino vuoto della scuola

“Questo bibliopoint oltre ad essere un meraviglioso servizio per tutti i cittadini di Fidene ha con sé un valore aggiunto: quello di averci fatto tornare a credere nel grande valore dell’essere comunità, una comunità che diventa più incisiva quando mette insieme tutte le sue forze; è così che possiamo fare in modo che accadano davvero tante belle cose, ne siamo convinti” - aveva scritto dopo la firma del protocollo il Comitato docenti per la biblioteca. Il 15 gennaio l’inaugurazione dello spazio. La biblioteca a Fidene è realtà. “Quando siamo arrivati con la giunta passata, nell'istituto comprensivo Fidene c'era uno stanzone ridotto a magazzino, ora invece ci saranno banchi, scrivanie, e 3mila libri” - ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Municipio III, Christian Raimo.