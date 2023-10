A Roma bambino autistico lasciato solo nel cortile della scuola

Lasciato solo per dieci minuti. Un lasso di tempo breve per qualsiasi persona ma che diventa lungo e angosciante per un bambino. A maggior ragione, se parliamo di un minore autistico che non riesce neanche a parlare. Nuovo scandalo alla scuola pubblica dell’infanzia Carlo Levi di via Serra Petrona a Colle Salario, nel III municipio. Una realtà salita alla ribalta delle cronache più di un anno fa quando una maestra, poi sospesa dall’ufficio scolastico regionale, aveva chiesto ai bambini di disegnare i compagni che avrebbero voluti vedere morti. Sempre in questa scuola, un bimbo di 9 anni, autistico grave, è stato lasciato solo in cortile, ritrovato poi dal padre che doveva portarlo a fare terapia.

Bambino lasciato solo

I fatti si sono svolti giovedì 12 ottobre. Il bimbo era sceso in cortile intorno alle 11:15 insieme al resto della classe per la ricreazione, accompagnato, come sempre, dall’insegnante di sostegno. Alle 11:30, come da prassi, gli alunni sono risaliti in classe ma nessuno, sostegno compreso, si è accorto che qualcuno mancava all’appello. Intorno alle 11:40, come racconta a RomaToday Chiara, la mamma del bimbo, il papà è arrivato a scuola per prendere il figlio. “Quando il bimbo ha visto il papà gli è corso incontro, era solo nel cortile. Mio marito è andato quindi dall’operatore scolastico lì presente per sapere dove fosse l’insegnante”. A quanto risulta a RomaToday, l’insegnante di sostegno stava andando a riprendere il bimbo proprio in quei momenti, fatto che però non cancella la grave mancanza che si è verificata.

La denuncia

I genitori del bambino, dopo aver ricevuto le scuse dell’insegnante di sostegno, sono andati dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, la dottoressa Silvia Fusco. “Eravamo arrabbiatissimi – racconta ancora Chiara – ma di fronte alle nostre rimostranze la dirigente ci ha risposto con un semplice “ok grazie”, dimostrando una totale mancanza di empatia”. Un vero e proprio muro di gomma che i genitori, però, hanno deciso di scavalcare, presentando denuncia nei confronti dell’insegnante di sostegno ai carabinieri di Fidene.

Problema di direzione

“La dirigente resta chiusa nelle sue stanze e non si confronta” spiega a RomaToday Tiziana Cagnazzo, presidente del consiglio d’istituto, la quale già in passato aveva avuto modo di criticare l’operato della preside. Secondo Cagnazzo il problema “è di direzione. La scuola è bellissima e a me fa male sapere che le persone credano che questo istituto faccia “pena”. Qui si continuano a perdere iscritti e la direzione non si muove, rimane ferma sulle proprie idee. Come componente genitoriale chiediamo, all’unanimità, che la dirigente venga rimossa dal suo ruolo”.

Informato l’ufficio scolastico regionale

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, Paola Ilari, assessora alla scuola del III Municipio, ha scritto all’ufficio scolastico regionale tramite posta certificata: “Quanto accaduto è preoccupante – commenta Paola Ilari a RomaToday - lasciare un bambino in giardino è già grave, con un bambino con disabilità grave lo è ancora di più. Ho parlato con la mamma del bimbo con la quale mi sono scusata anche se come Municipio non abbiamo responsabilità dirette. Ma è una scuola del nostro territorio, quindi mi sembrava il minimo da fare. La mamma lamenta anche uno scarso confronto con la dirigente scolastica, alla quale ho scritto per avere ulteriori delucidazioni”. Ilari ha quindi scritto all’ufficio scolastico ed alla nuova direttrice “per capire cosa sia accaduto nella scuola e verificare l’organizzazione della scuola stessa, visto che non è la prima volta che si riscontrano, in quell’istituto comprensivo, delle gravi mancanze”.

Come RomaToday abbiamo provato a contattare telefonicamente la scuola in più occasione ma senza riuscire a parlare con la dirigente scolastica.