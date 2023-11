Termosifoni rotti e scuola allagata. Evacuato il liceo Archimede

Niente lezione per le studentesse e gli studenti del liceo "Pacinotti-Archimede" al Nuovo Salario. La mattina del 28 novembre i corridoi e le aule della sede di via Montaione si sono allagati intorno alle 8.40, a causa di numerosi guasti all'impianto di riscaldamento.

Liceo Archimede allagato

L'episodio si è verificato all'inizio delle lezioni di martedì 28 novembre. Quando personale e studenti si apprestavano a iniziare la giornata, fiumi d'acqua si sono sprigionati dai caloriferi, sia nei corridoi sia nelle aule. Come raccontano alcuni studenti testimoni, i danni si sono verificati prima al secondo piano dell'edificio di via Montaione, nel III municipio, poi anche al terzo.

Lezioni sospese, studenti evacuati

A quel punto, l'istituto ha deciso di mandare tutti a casa, data l'impossibilità di proseguire la giornata in sicurezza. Diversi i video che hanno cominciato a girare sui social, in particolare su Instagram e nelle chat WhatsApp di classe: "I termosifoni non stanno messi bene da tempo - spiega un rappresentante di classe del quarto anno - in alcuni casi erano già staccati dalla parete". A quanto viene riferito in via ufficiosa, però, la dirigenza scolastica non esclude che l'origine dei danni possa essere vandalica.

Il 27 novembre la mini-occupazione

In queste ore i tecnici dell'impianto sono sul posto per capire l'origine del danno e risolverlo il prima possibile. Lunedì 27 un gruppo di studentesse e studenti, a quanto si raccoglie non appartenenti al collettivo scolastico, avevano tentato di occupare, ma nel giro di poche ore l'edificio è stato sgomberato e oggi, almeno fino all'allagamento dovuto ai termosifoni, si stavano svolgendo regolarmente le lezioni.