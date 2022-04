"Ama l'Opera": all'ex TMB Salario in scena la musica classica

In attesa di sapere quale sarà il futuro dell’area, per una sera l’ex TMB Salario si trasformerà in un luogo di arte e cultura con l’evento “Ama l’Opera”. Su iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, insieme al Municipio III, in collaborazione con AMA, Teatro dell’Opera e Città Ideale – GAU Gallerie d’Arte Urbana, in via Sambuca Pistoiere si terrà sabato 23 aprile alle 18:00 un concerto di musica operistica e da camera, una lectio sul linguaggio della lirica e le idee per ripensare, trasformare e restituire alla città gli spazi dell’ex Tmb.

All'ex Tmb la Cantoria del Teatro dell'Opera di Roma



Un appuntamento al quale prenderanno parte nomi importanti della musica lirica e classica. Si esibirà la Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma diretta dal M° Giuseppe Sabbatini accompagnata al pianoforte da Alessia Capoccia del Programma “Fabbrica” Young Artist Program. Interverranno anche Giona Mason al violino, Gianmarco Tonelli al Pianoforte con tre brani per pianoforte e violino e un intervento introduttivo a cura del Prof. Luca Serianni sull’opera lirica.

Durante il concerto, il cui ingresso è gratuito previa prenotazione, si potranno ascoltare le opere di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini. E poi ancora Mozart, Stenhammar e Tchaikovsky.

Ex Tmb Salario, quale futuro?

Nel frattempo ancora si discute sulla destinazione futura dell’ex tmb Salario, l’impianto di Ama distrutto da un incendio nel 2018 e che oggi, dismesso il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, ospita alcuni servizi e una rimessa per i mezzi della municipalizzata. Il Campidoglio ha cominciato da tempo a valutare le ipotesi di utilizzo futuro dell'area a ridosso del Tevere che per quasi un decennio ha accolto parte dell’indifferenziato di Roma sottoponendo l’abitato limitrofo a miasmi continui e disagi quotidiani. Nell’ultimo sopralluogo effettuato a gennaio 2022 dall’assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, si prevedeva, grazie ai soldi del PNRR, la bonifica integrale dell’area, inclusa la demolizione dell’impianto tmb. In parallelo, con la collaborazione delle Università, si avvierà la progettazione di un grande polo cittadino per attività destinate all’economia circolare, per il riuso e il riciclo dei materiali, e un parco pubblico.