Tutto pronto per la seconda edizione del Festival solidale della musica e delle arti

Mercoledì 7 giugno e giovedì 8 giugno dalle 17:30 alle 19:30 nel municipio III si terrà la seconda edizione, itinerante in questo 2023, del Festival solidale della musica e delle arti.

Il Festival è nato dalla collaborazione di tre realtà presenti sul territorio la cooperativa sociale Spes contra spem, il municipio di Roma III e il liceo musicale Giordano Bruno. Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere l'arte e l'inclusione nel territorio del terzo municipio.

Il programma vedrà un susseguirsi di esibizioni musicali da parte dei ragazzi del liceo musicale Giordano Bruno e letture di brani originali e pezzi di opere teatrali da parte di ragazzi/e e persone con disabilità. Realizzata anche una mostra di opere realizzate dal corso di arteterapia svolto dalle persone di CASABLU e CASASALVATORE. L’esposizione verrà realizzata all’aperto negli spazi di via Monelli nella data del 7 Giugno e in Piazza Sempione nella data dell’8 Giugno. Oltre alle fotografie e disegni creati dai partecipanti, verranno messi a disposizione del pubblico, colori e altri materiali artistici per partecipare attivamente alla creazione di un’opera collettiva.