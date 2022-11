Roma ricorda Ennio Flaiano a 50 anni dalla sua scomparsa

Il Roma Montesacro ricorda Ennio Flaiano. Prenderà il via sabato prossimo e andrà avanti per tutto il mese di dicembre il festival diffuso nel III Municipio "Ennio Flaiano 50. Con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole (1972-2022)”, ideato per ricordare lo scrittore del quale ricorre il cinquantenario della scomparsa.

In Municipio III il festival Ennio Flaiano 50

"Si tratta di un`iniziativa che l`amministrazione municipale ha fortemente voluto - spiega l`assessore alla Cultura del Terzo, Luca Blasi. L’iniziativa coinvolgerà tutto il municipio, grazie anche alla collaborazione di importanti presidi culturali del territorio come le librerie indipendenti e la biblioteca comunale del Tufello che è intitolata proprio a Flaiano. “Sarà l`occasione per far conoscere l`opera e promuovere la lettura di uno scrittore fortemente legato ai quartieri di Montesacro, Talenti, Val Melaina, e che oggi si presenta più attuale che mai con la sua ironia e la sua capacità di leggere il presente in modo originale e anti conformista. Nella sua casa-studio di Via Montecristo - sottolinea l’assessore - sono nati 8 e ½, La dolce vita ma anche Un marziano a Roma e tante, tantissime altre storie. Nel 1957 pubblicò un articolo in cui raccontava del `nuovo quartiere che stanno facendo sui campi della Nomentana dedicato a quegli scrittori che nelle storie della letteratura vengono messi in blocco nell`ultimo capitolo`: Francesco D`Ovidio, Emilio De Marchi, Ugo Ojetti, sono solo alcuni dei nomi per le vie dell`allora nascente quartiere Talenti".

Mostra ai portici di Monte Cervialto

Il festival prevede passeggiate per il territorio, proiezioni, momenti dedicati alla critica letteraria e alla divulgazione. “Un’iniziativa che ci permetterà di incontrare anche la figura di Marcello Geppetti, fotografo che ha immortalato il costume, la politica e la società italiana a partire dagli anni Cinquanta a cui sarà dedicata una mostra all`aperto nell`area dei portici di via Monte Cervialto".