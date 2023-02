Baby gang a Talenti: i genitori fanno quadrato per contrastare l'emergenza

Genitori, associazioni e comitati di quartiere uniti nel contrasto alla violenza giovanile. Parte dalle famiglie la mozione di iniziativa popolare per chiedere al municipio III di monitorare, contrastare e prevenire quella che i firmatari definiscono “un’emergenza”.

Le famiglie di Montesacro preoccupate per le baby gang

Gli ultimi episodi accaduti in quel di Talenti hanno scosso l’intera comunità. Si perché a rendersi protagonisti delle pagine di cronaca sono stati dei giovanissimi che hanno scatenato il panico nel quartiere. Minacce, calci, pugni e sputi con anche un tentativo di rapina prima ai danni di due ragazze non ancora 14enni, poi nei confronti di altri due coetanei, amici delle prime due adolescenti aggredite dalla banda. L’ennesima baby gang segnalata in città e in quel quadrante di Roma. Non è passato molto tempo infatti dal pestaggio, sempre ad opera di ragazzini, all’uscita del centro commerciale di Porta di Roma in cui è rimasto ferito un 18enne.

L’iniziativa popolare per il contrasto alla violenza giovanile

Così la comunità di Montesacro si organizza. “L’iniziativa nasce perché mi sembrava giusto sollecitare l’amministrazione su questa tematica”, spiega Riccardo Evangelista, promotore della mozione. Oltre a essere un ex consigliere municipale Evangelista è anche un genitore: “I ragazzi vittime sono del quartiere e coetanei di mio figlio, così con altri genitori abbiamo voluto fare qualcosa”. Con loro anche Luigi Ciatti, presidente dell'ambulatorio antiusura onlus, il comitato di quartiere del Parco della Cecchina e molte altre realtà e persone del territorio. Il documento prende atto della “crescente preoccupazione delle famiglie” e della “evidente necessità di prospettare ai nostri ragazzi e ragazze, alternative di crescita personale e sociale che sappiano allontanarli dai fenomeni di violenza”.

La richiesta dei genitori

La richiesta a Piazza Sempione è quella di istituire uno specifico tavolo di coordinamento con la prefettura e le forze dell’ordine che insistono nel territorio con il compito di monitoraggio, contrasto e prevenzione dell’emergenza. In più le famiglie sollecitano iniziative sociali con il coinvolgimento dei servizi sociali, le associazioni del terzo settore, le scuole, le parrocchie e altri soggetti del territorio che possano fornire un contributo per un percorso di sensibilizzazione, informazione, prevenzione, di sostegno alle vittime, di contrasto alla dispersione scolastica per la ricostruzione di un tessuto sociale che offra ai giovani un’alternativa costruttiva e di crescita.

“Recuperiamo giovani violenti e aiutiamo vittime”

“Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione su due aspetti fondamentali: il monitoraggio e prevenzione sul territorio e l'aspetto sociale perché - spiega Evangelista - per quanto siano odiosi i reati che vengono perpetrati, i responsabili sono minori e riteniamo non sufficiente unicamente l'azione legale ma pensiamo che ci sia la necessità di tentare di recuperare questi giovani e di sottrarli ad un destino di delinquenza e degrado”.