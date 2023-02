La Regione cede il complesso dell'ex GIL di Montesacro al municipio

La Regione Lazio ha ceduto a Roma Capitale l’ex GIL di Montesacro, il complesso degli anni ‘30 ideato dall’architetto Gaetano Minnucci tra gli edifici più rappresentativi del modello edilizio delle case Balilla. Oggi ospita una scuola elementare e media, oltre alla palestra intitolata al partigiano Ferdinando Agnini.

“Un’ottima notizia per tutto il Municipio Roma III” - ha commentato il minisindaco, Paolo Marchionne, in riferimento al decreto del presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Una notizia storica. Ora possiamo iniziare a programmare interventi per la manutenzione straordinaria dell’immobile a partire dagli spazi utilizzati dalla scuola e progettare il recupero degli spazi restanti, abbandonati” - ha sottolineato Marchionne. La Regione Lazio, dopo gli interventi straordinari effettuati negli anni per ripristinare la palestra e intervenire sulla scuola, ha stanziato anche risorse economiche da trasferire al Municipio per gli interventi più urgenti. “Quello di viale Adriatico è già un luogo prezioso per l’educazione, lo sport e la cultura nel territorio, ed è questa vocazione che vogliamo alimentare per dare maggiori occasioni di crescita e di sviluppo alla comunità locale”.