Il Municipio III vuole rigenerare l'ex Gil

L’ex Gil di viale Adriatico passa ufficialmente nelle mani del Municipio III come stabilito dal decreto del Presidente della Regione pubblicato a febbraio scorso. La sottoscrizione del verbale di consegna chiude un lungo percorso che porterà alla riqualificazione del complesso di Montesacro.

I primi interventi per l'ex Gil di Montesacro

“Vogliamo aprire una nuova stagione per questo luogo così importante per storia e funzioni: la scuola Montessori, dall’infanzia alle medie, la formazione professionale del Centro Metropolitano di via Monti Lessini, lo sport con la palestra Agnini, la presenza di associazioni del territorio per la promozione della cultura, la protezione civile e la Croce Rossa Italiana” - ha commentato il minisindaco del Municipio III, Paolo Marchionne.

La rigenerazione dell'ex Gil di viale Adriatico

I primi passi per la rigenerazione dell’ex Gil riguarderanno la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi scolastici, “ma - ha sottolineato il presidente - vogliamo fin da subito affrontare il pieno recupero degli spazi delle piscine, oggi nel più profondo degrado perché in disuso da decenni, per poter offrire nuovi servizi e opportunità per il benessere delle persone. Chiameremo presto a raccolta tutto il territorio e la città per affrontare insieme questa grande sfida politica e amministrativa”.