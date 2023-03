È già estate a Montesacro: per gli eventi culturali aree assegnate per 3 anni

Montesacro lavora già alla sua Estate Romana. Uscirà nei prossimi giorni il bando per l’assegnazione delle aree del territorio da destinare agli eventi culturali e di intrattenimento. Da Parco Nomentano, nel cuore di Montesacro, a largo Fratelli Lumiere a Vigne Nuove, passando per la nuova arena Rino Gaetano a Conca d’Oro: sono otto in tutto gli spazi che questa estate si animeranno grazie alla terza edizione della rassegna "C'è vita in città, incontri ravvicinati del III Municipio".

L'Estate Romana di Montesacro

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, sia nelle commissioni dedicate (cultura ambiente commercio) sia in consiglio municipale, per arrivare all'obiettivo di assegnare in tempi congrui alla programmazione culturale le arene estive per l'Estate Romana 2023-2024-2025. La scelta di assegnarle fino a tre anni non solo va incontro alle esigenze espresse dagli operatori culturali a livello territoriale e cittadino, che abbiamo incontrato in più di un’occasione e in eventi pubblici come Largo tenutosi nella sala consiliare a gennaio, ma dà al municipio la possibilità di pretendere una pianificazione culturale più attenta, di livello e complessa. Questo - hanno sottolineato Luca Blasi, assessore alla Cultura, e Nastassja Hadbank, consigliera e Presidente della commissione cultura - nell'interesse della cittadinanza alla quale possiamo offrire una proposta culturale degna e di alto profilo, spesso inficiata da tempistiche troppo stringenti".

Da Conca d'oro a Vigne Nuove eventi plastic free

La delibera di metà febbraio stabilisce non solo le aree a disposizione delle realtà che vorranno realizzare li eventi e spettacoli, ma anche alcuni criteri generali: tutti gli eventi dovranno infatti essere plastic free. “Stiamo inoltre lavorando in sinergia con tutti gli uffici competenti affinché le manifestazioni non abbiano impatti negativi sul territorio e sulla cittadinanza sia dal punto di vista della gestione dei rifiuti sia dell'impatto acustico e logistico generale" - hanno sottolineato Blasi e Hadbank.

L'Estate Romana di Montesacro che nasce dal basso

“Siamo felici con l’avviso di prossima uscita di aver segnato un’inversione di tendenza rispetto ai bandi dell’Estate Romana che in città sono quasi sempre arrivati in ritardo. In questo modo invece - ha sottolineato Blasi ai microfoni di RomaToday - riusciremo a mettere nelle migliori condizioni possibili gli operatori, permettendo loro di lavorare meglio ai progetti per il territorio. Inoltre la scelta di assegnare le aree per tre anni ci è sembrata la migliore, essendo quello il tempo minimo affinché le realtà coinvolte possano fare degli investimenti e così dare ai cittadini un'offerta culturale di qualità. Un lavoro - tiene a sottolineare l’assessore - meticoloso e che nasce dal basso: dall’ascolto degli operatori e delle operatrici culturali con i quali abbiamo intrapreso un percorso di confronto”.