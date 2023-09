Montesacro diventa un grande villaggio di Emergency

Attività per studenti e studentesse, concerti, dibattiti e monologhi: Montesacro per un giorno si trasformerà in una grande piazza di Emergency. Il 30 settembre tra piazza Sempione e il parco Nomentano intitolato a Lorenzo Orsetti si terrà la manifestazione Pace e Pace - pè strada con Emergency, “un modo per unire cultura, solidarietà, parola e azioni per un mondo più giusto e solidale”, hanno spiegato in una nota il presidente del Municipio III Paolo Marchionne e l’assessore alla Cultura, Luca Blasi.

La piazza di Emercency a Montesacro

"Oggi più che mai, dentro gli scenari di guerra odierni e la conseguente corsa al riarmo su scala globale, dobbiamo tornare a parlare di pace come orizzonte politico non mediabile; proprio dalla nostra postazione istituzionale, la più prossima ai cittadini, possiamo giocare un ruolo per promuovere un futuro libero dal ricatto delle armi e della sopraffazione ricordando sempre le parole di Gino Strada: ‘se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia’.”

Gli studenti nel villaggio della solidarietà

Piazza Sempione si animerà a partire dalle 9:30 del mattino quando, sull’area pedonalizzata davanti alla sede del municipio, si terrà un’azione di pittura collettiva a cura di Informadarte dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni che si misureranno con i simboli della guerra e della pace insieme ai loro genitori. Dalle ore 10:00 alle 13:00 saranno protagonisti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del III Municipio, che porteranno sul palco letture, canzoni, brani teatrali frutto di un percorso di approfondimento sui temi della pace e dei diritti realizzato nelle settimane precedenti con i volontari del Gruppo Scuola diEmergency. Tra le 15 e le 17 la piazza principale di Montesacro diventerà un palcoscenico per gli artisti di strada, quindi alle 17 seguirà lo spettacolo teatrale “C’era una volta la guerra” di Patrizia Pasqui, con Mario Spallino. Alle 18:30 sarà il momento del talk “Quanto ci costa la guerra?” con Francesca Farruggia, Segretaria generale dell'Istituto di Ricerche internazionali Archivio Disarmo, e la Presidente di EMERGENCY Rossella Miccio, un confronto moderato dal giornalista di Avvenire Luca Liverani.

La serata a Parco Nomentano

Per tutto il giorno, inoltre, nella stessa piazza sarà allestito un villaggio Emergency con gazebo dove sarà possibile informarsi su tutte le attività dell’Ong e sostenerle grazie ai gadget, un angolo riservato ai visori per la realtà virtuale e una mostra fotografica sull’Afghanistan. L’iniziativa si sposterà poi al Parco Nomentano dove dalle 21:00 prenderà il via la serata di musica e parole, con un monologo inedito sull’abolizione della guerra scritto e recitato da Massimiliano Bruno, e avrà come protagonisti Elio Germano, Flavio Insinna, le Bestierare, Motta, Valerio Aprea, Luca Carocci, Valentina Del Re, Er Pinto e Simone De Sena. Tutti gli eventi della giornata sono ad accesso gratuito.