È morto Emanuele Provvedi, allenatore dell'Asd Montesacro

Tragedia nel quartiere Montesacro dove, nella giornata di oggi, si è spento improvvisamente Emanuele Provvedi, giovane allenatore di pallavolo che lavorava con l’ASD Montesacro Roma. Un vero shock per la società e per gli atleti che mai si sarebbero aspettati di dover vivere una giornata del genere.

Lutto all’ASD Montesacro Roma

A darne notizia è stata la stessa società: "La Asd Montesacro Roma comunica l'improvvisa e prematura scomparsa di Emanuele Provvedi, allenatore del settore pallavolo. Ci stringiamo tutti attorno al fratello Domenico e alla sua famiglia in questo tragico momento. Per la giornata di oggi sono sospese le attività della pallavolo agonistica mentre per la giornata di domani saranno sospese tutte le attività sportive in tutte le sedi via Pintor, Buenos Aires, PalaFucini e calcio a 5".

Il cordoglio di atleti e cittadini

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sulla pagina Facebook dell’Asd Montesacro Roma. “Una persona gentile e splendida coi bambini e con i ragazzi” ricorda Felicia mentre Fabio parla di “una persona capace e di un'umanità infinita. Grande perdita per tutti”. Per Federica, Emanuele era “un ragazzo speciale, anche se ho avuto modo di interagire con lui per un solo anno, si prendeva cura dei bambini della primaria nel doposcuola in modo amorevole. Fu un punto di riferimento importante”.

Martinelli, Fipav Roma: “Un dispiacere veramente grande”

“È ovvio che c’è tutta la nostra amarezza per la dipartita di questo giovane – afferma Claudio Martinelli, presidente del comitato Fipav Roma – stiamo vivendo tutti un momento particolare. Siamo tornati da poco nelle palestre che per troppo tempo erano rimaste chiuse. Ieri, ad esempio, si è concluso il trofeo dei territori. È stato bellissimo vedere genitori ed atleti dentro gli impianti. Quando succedono queste cose il dispiacere è veramente enorme. Esprimiamo alla famiglia di Emanuele ed alla società le nostre più sentite condoglianze”.