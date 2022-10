Municipio III, si è dimesso l'assessore alla cultura Christian Raimo

Christian Raimo si è dimesso dal ruolo di assessore alla Cultura del Municipio III. L?insegnante, giornalista e scrittore lascia dopo oltre quattro anni passati in quel di Piazza Sempione, prima nella Giunta di Giovanni Caudo poi riconfermato con il presidente Paolo Marchionne.

Municipio III, si è dimesso l?assessore Raimo

?La ragione è semplice: non riesco più a prendermi cura di questo compito come vorrei e come ho cercato davvero di fare per moltissimo tempo, ossia con una presenza e una dedizione piena, che è quella che serve quando si fa politica, per rispetto delle persone che lavorano con te ma soprattutto delle persone per cui a un certo punto diventi un riferimento, al di là dei voti e delle nomine? - ha spiegato Raimo in un lungo post su Facebook. Tornerà a dedicarsi a tempo pieno all?insegnamento senza trascurare la politica attiva.

Le dimissioni arrivano a quattro mesi da quando il consiglio di Piazza Sempione aveva respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dalle opposizioni. Raimo aveva resistito alla sfiducia anche nel 2019, quando fu investito da un vortice di critiche per essersi schierato in favore della liberazione dell'ex terrorista rosso Cesare Battisti. Bufera su Raimo anche l?anno seguente quando l?ormai ex assessore definì Sergio Ramelli, diciottenne militante del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975, durante gli anni di piombo, ?icona del peggiore neofascismo?.

Dalle agorà alle aule studio: i progetti firmati Raimo

Tra i meriti quello di aver ideato la rassegna ?Grande come una città? che ha trasformato giardini pubblici e cortili delle case popolari del Municipio III in agorà. Grande successo di pubblico per gli incontri organizzati ai quali hanno preso parte ospiti di spicco del mondo intellettuale e culturale italiano: dal compianto professor Luca Serianni a Giancarlo De Cataldo, Francesca Mannocchi, Luigi Manconi e Valerio Mastandrea. ?Le idee migliori che mi sembra di aver avuto in questi anni mi sono venute leggendo, e quindi - ha scritto - sono contento che quattro anni fa non c?erano il bibliopoint di Fidene, l?aula studio Giulio Regeni, e la biblioteca Troiano, e ora ci sono, sono luoghi vissuti e cresceranno?.

Al posto di Raimo arriva Luca Blasi

"Ringrazio sinceramente Christian Raimo che in questi anni ha saputo dare una nuova e forte autorevolezza alle proposte del Municipio, spendendosi per creare una rete territoriale innovativa e vitale. Sono certo che saprà continuare a darci un fondamentale contributo nei mesi che ci attendono" - ha detto all'agenzia Dire il presidente del III Municipio di Roma, Paolo Marchionne. Ora, ha annunciato il minisindaco, "occorre rafforzare la coalizione politica che ha permesso di vincere lo scorso anno e insieme la nostra azione amministrativa, per questo ho chiesto a Luca Blasi di entrare a far parte della Giunta per occuparsi di politiche culturali e diritto all'abitare".