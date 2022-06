Decentramento amministrativo, passano in carico al III municipio 85 aree verdi

85 tra parchi, giardini aiuole di piazze e strade saranno prese in carico per la manutenzione e la gestione dal III Municipio. Un passaggio quasi epocale, che segna un primo passo verso quel processo di decentramento teso a rendere più efficace e tempestivo il lavoro delle amministrazioni.

L’atto è stato formalizzato questa mattina dagli assessori capitolini all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, al patrimonio e politiche abitative Tobia Zevi e dal presidente del Municipio III Paolo Emilio Marchionne. Il municipio si potrà quindi occupare, in maniera diretta e quindi senza passare per gli uffici di Roma Capitale, della gestione e manutenzione del verde orizzontale e degli spazi ludici. L’estensione totale delle aree assegnate è di circa 424mila metri quadri. Il provvedimento viene sostenuto con un finanziamento di circa 683mila euro l’anno.

Decentramento , ecco le aree verdi consegnate al III Municipio

Tra le aree di maggiore estensione, che devono necessariamente avere una grandezza inferiore ai 20 meli metri quadrati, e frequentazione ubicate nei diversi quadranti del Municipio sono incluse:

Parco di Castel Giubileo (Via Bolognola) dove sono previsti la realizzazione di un playground e il rifacimento dell’area ludica; Parco Angelo Musco (Serpentara) dove è prevista la realizzazione di un playground e la riqualificazione dell’area verde; Parco Dei Sassi – Via Chiala (Nuovo Salario). Qui, oltre alla manutenzione del parco è previsto un intervento, molto sentito dalla cittadinanza, per la presa in carico e riqualificazione della struttura dell’ex chiosco da destinare a punto ristoro la cui gestione verrà probabilmente affidata attraverso un bando ad associazioni di quartiere o del terzo settore; Parco della Cecchina, molto frequentato anche per la vicinanza di diversi Istituti scolastici Parco Via Valsolda – Via Val Trompia (Sacco Pastore), snodo importante della ciclopedonale dell’Aniene dove sono previsti interventi di riqualificazione del verde e di ripavimentazione. Area verde Passo del Turchino – Via Villa di Faonte (Vigne Nuove), dove è prevista la ristrutturazione dell’area ludica.

Decentramento aree verdi, le parole di Marchionne

“Quello che concretizziamo oggi è un passo decisivo per realizzare il programma di governo della città e dei municipi – afferma in una nota il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne - siamo orgogliosi di essere i primi a iniziare questo percorso, non a caso il Municipio III ha un patrimonio ambientale pubblico di assoluta rilevanza che dobbiamo continuare a curare ed accrescere. Avere la competenza diretta su 85 aree verdi vuol dire poter incidere direttamente sulla qualità della vita di migliaia di persone e su spazi pubblici fruibili e di qualità in ogni quartiere, garantirne la manutenzione e il miglioramento progressivo, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza. Negli ultimi sei mesi – conclude Marchionne - abbiamo realizzato nuovi parchi e piazze verdi nei quartieri che ne erano sprovvisti, come a via Canberra in zona Bufalotta e a via Levanna nel quartiere Montesacro. Utilizzeremo questa nuova competenza affidata al Municipio per tutelare, valorizzare e accrescere il verde di quartiere ed il benessere di tutte e tutti”.

Decentramento aree verdi, la soddisfazione di Roma Capitale

Per l’assessora Sabrina Alfonsi quello firmato è un provvedimento “che segna un primo passo fondamentale nell’attuazione delle linee programmatiche dell’amministrazione Gualtieri. Il piano di decentramento, che prevede l’assegnazione di aree verdi per un’estensione complessiva di oltre 6 milioni di metri quadri verrà via via applicato a tutti i municipi. Per la sua attuazione sono stati già assegnati ai bilanci municipali circa 4 milioni di euro, a cui si aggiunge uno stanziamento di ulteriori 5 milioni. Diamo forza ed efficacia ad una vera politica di decentramento trasferendo poteri e risorse dal bilancio capitolino a quello dei municipi”.

“Dare ai municipi l’opportunità di prendere in carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi inferiori ai 20mila mq è stato il primo atto sul decentramento amministrativo che, insieme all’assessora Sabrina Alfonsi, abbiamo portato in giunta all’inizio di questa esperienza di governo della città - dichiara Andrea Catarci, assessore a decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti - la consegna delle prime aree verdi di oggi al Municipio III rappresenta una tappa importante del percorso che abbiamo avviato a Roma per rimettere in moto la macchina del decentramento infracomunale, all'insegna della razionalizzazione delle funzioni e della distribuzione di risorse economiche, umane e strumentali per valorizzare le 15 municipalità. Un processo che guarda all’obiettivo di più lungo periodo di riscrittura complessiva di un regolamento del decentramento di quasi 22 anni fa e di maggiore autonomia nella gestione del bilancio da parte dei municipi”.

Per l’assessore al patrimonio e alle politiche abitative, Tobia Zevi l’atto firmato col III Municipio è il primo “di una lunga serie di consegne, che si basano tutte su uno stesso principio: il patrimonio di Roma Capitale è tornato a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Lo facciamo oggi con il presidente Paolo Emilio Marchionne e continueremo a farlo con gli altri municipi, lasciando loro la gestione delle aree verdi di massimo 20 mila metri quadrati. Il Sindaco Gualtieri e i romani che ci hanno votato, ci chiedono di realizzare la città dei 15 minuti, dei servizi di prossimità e del decentramento. Lo faremo, un passo alla volta, ma con grande caparbietà”.