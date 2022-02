La corsa dei monopattini sul Ponte delle Valli

Il Ponte delle Valli come un circuito per corse clandestine, niente auto sportive e motori roboanti: protagonisti della bravata un gruppo di giovanissimi a bordo dei monopattini.

Gara clandestina con i monopattini

Una notte di follia filmata da un residente e ripresa dall’account di welcometofavelas che racconta la sconsiderata corsa sullo stradone di collegamento tra Conca d’Oro e Piazza Gondar, Montesacro e Africano-Trieste. Quattro corsie ad alto scorrimento. Sette ragazzi spalla a spalla, tra equilibrio precario e voglia di prevalere in quella gara da incoscienti con l’alto rischio di essere falciati dalle auto in transito.

Monopattini, l'assessore: "Arrivati ma senza adeguata regolamentazione"

Ne fa una questione di mobilità più che di politiche giovanili, l’assessore Matteo Pietrosante, che in Municipio III ha entrambe le deleghe. “Questo nuovo strumento di mobilità sostenibile in sharing è arrivato a Roma senza che vi fosse una pregressa regolamentazione adeguata come nelle altre città europee, in particolare Germania e Austria, dove ad esempio esiste anche una regolazione elettronica della velocità in determinate aree. Da noi manca anche un coordinamento tra aziende e Polizia Locale affinchè i monopattini non si trasformino nella mobilità debole della strada e forte dei marciapiedi rappresentando spesso e volentieri un ostacolo anche per pedoni, disabili e persone con difficoltà motorie. Nel caso specifico - ha commentato l’assessore ai microfoni di RomaToday - è chiaro che quei mezzi probabilmente sono stati presi in affitto con credenziali di altri, magari con un età maggiore, ma su questo aspetto purtroppo è molto complesso intervenire. La mia - sottolinea - non vuole essere una critica tout court ad uno specifico mezzo di trasporto, ma è chiaro che servono maggior attenzione e cura per mezzi che sono nell’immediata disponibilità di tutti. Bisogna adeguare normativa e controlli a questa innovazione”.