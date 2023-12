A Montesacro la corsa in ricordo di Valentina Col

Torna l’appuntamento con “Corro per Vale”, la maratonina in ricordo di Valentina Col: la diciassettenne morta il 25 agosto del 2013 nel pronto soccorso di Orbetello per un'embolia polmonare. Montesacro, quartiere dove la ragazza viveva, studiava e giocava a pallavolo, sua grandissima passione, si ritroverà domenica 17 dicembre davanti all'ex Gil di viale Adriatico per dar via all’ottava edizione della manifestazione sportiva.

Un'iniziativa organizzata dalla famiglia Col che nel nome di Valentina ha raccolto anche i fondi per ristrutturare proprio la palestra del complesso dell'ex Gil che oggi porta il suo nome. C'è anche un giardino intitolato alla ragazza di Montesacro scomparsa prematuramente.

La corsa inizierà alle ore 10 a Viale Adriatico, all'altezza del civico 136. Due le gare non competitive previste che si svolgeranno sullo stesso percorso: una da 5 chilometri, con i partecipanti a dover effettuare un solo giro, e una da 10 con i maratoneti chiamati a due giri. Il percorso si snoderà nel cuore di Montesacro attravesando una parte di viale Jonio, Piazzale Elba e Parco Sannazzaro.