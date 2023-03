Conca d'Oro e il parcheggio "fantasma": ecco i 200 posti auto da restituire alla città

Manca solo la conclusione dei collaudi e poi il parcheggio di scambio della stazione metro Conca d’Oro potrà finalmente aprire. Dopo oltre dieci anni di attesa. Il parking doveva infatti essere aperto nel 2012 in concomitanza con l’inaugurazione dell’allora capolinea della B1, invece quei posti auto - circa 200 - sono rimasti per tutto questo tempo incompleti e vuoti. Inutilizzabili per centinaia di utenti che quotidianamente usufruiscono di quel tratto di metropolitana e per quanti vorrebbero farlo eppure, vista la penuria di posti in zona, non rinunciano all’auto.

Il parcheggio di metro Conca d'Oro

Un’opera da oltre tre milioni di euro. Le risorse finanziarie sono state trovate nel 2017: 3,2 milioni di fondi europei POR-FESR. Nello stesso periodo Roma Metropolitane, stazione appaltante, ha redatto il progetto definitivo. Nonostante le difficoltà l’aggiudicazione della gara è arrivata nel settembre del 2020, qualche mese dopo c’è stato l’inizio dei lavori su opere civili e impianti. Ora si attende la fine dei collaudi per restituire il parcheggio di scambio alla città.

I 200 posti "fantasma" della fermata metro B1

Ieri il sopralluogo del presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, insieme all’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, con il Dipartimento e Roma Servizi per la Mobilità (nella quale confluirà Roma Metropolitane ndr.). “Due piani di parcheggio per un totale di circa 200 posti auto che saranno utili sia per chi decide di lasciare la macchina e proseguire lo spostamento in metro, sia per i residenti del quartiere che più di altri faticano a trovare posto. Un’opera pubblica - ha sottolineato Marchionne - importantissima che andrà a migliorare la mobilità di Roma e del quadrante Jonio-Conca d’Oro”.

La riqualificazione della piazza

L’apertura del parking della metro B1, data per imminente, arriverà dunque a margine dei lavori di riqualificazione della piazza e qualche mese dopo l’inaugurazione dell’altro parcheggio: quello sorto nell’area adiacente al Parco delle Valli che per lungo tempo ha ospitato container e mezzi utili proprio alla realizzazione della fermata metro. 170 posti auto, intorno alberi e viali pedonali.