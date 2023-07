Traffico deviato davanti ai negozi e divieti di sosta: la rabbia dei commercianti “ostaggio” della voragine

“Questa voragine si è aperta tre settimane fa, ma sembra che a nessuno interessi perché qui di lavori e soluzioni non ne vediamo”. A Prati Fiscali monta la rabbia dei commercianti, titolari e gestori delle attività lungo la complanare. Due giorni dopo lo sprofondamento del manto stradale via dei Prati Fiscali, nel tratto compreso tra via dei Prati Fiscali Vecchia e via Antonio Silvani in direzione Salaria, è stata chiusa al transito veicolare con il traffico deviato sulla corsia laterale.

I divieti di sosta sulla complanare

Oltre alle auto sono arrivati anche i divieti di sosta. “In un paio di giorni i cartelli sono stati divelti e buttati giù, così come i nastri. Lo scenario è di totale degrado ma quello che ci preoccupa di più - dice Stefano che ha un negozio di materiali per l’elettrico - è la prospettiva incerta. Se la voragine non viene riparata in tempi brevi e qui rimarrà il divieto di sosta effettivo, con i controlli ben più stringenti, rischiamo di perdere una buona fetta di clientela”. A quanto si apprende il cantiere per la riparazione del manto stradale di via Prati Fiscali è più complesso del previsto. Bisognerà prima riparare la fognatura collassata sotto il cedimento dell’asfalto e poi pensare alla strada. “Già qui il parcheggio è un problema, ma adesso è diventato impossibile. Abbiamo la necessità del parcheggio per caricare materiali pesanti, come i cavi. Anche semplicemente degli stalli disponibili per i corrieri. Così non possiamo lavorare”. Anche fermarsi nel bar dove lavpra Patrizia “adesso è più complicato di prima”.

La rabbia dei commercianti di Prati Fiscali

“Qui abbiamo tutti spese molto alte, quindi nessuno può permettersi un calo” - commenta Farshad che a Prati Fiscali sognava di creare il polo del design. “Sarebbe importante che si iniziasse a lavorare subito per sfruttare i mesi estivi dove c’è comunque meno movimento. Non si deve arrivare a settembre perché dopo la pandemia - dice - questo è un altro duro colpo”. Intanto il comitato “I bravi di Prati Fiscali’ prepara una manifestazione di protesta. “Qualche giorno prima nel punto dove si è aperta la voragine c’era un avvallamento ed è una fortuna che nessuna auto ci sia finita dentro. E la stessa cosa è successa sul prato dello square centrale” - fa notare il presidente Paolo D’Angelo. “Noi chiediamo che durante il cantiere non vengano tolti tutti i parcheggi lungo la consolare perché rappresenterebbe un danno enorme per tutti i commercianti. Bisogna poi capire le tempistiche perchè arrivare così a settembre con la riapertura delle scuole scatenerebbe il caos”.