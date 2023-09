Prati Fiscali resta ostaggio della voragine. Ancora tre mesi per riaprire la strada

I lavori sono iniziati ma Prati Fiscali dovrà convivere ancora per mesi con il cantiere per la riparazione della voragine che si è aperta nel bel mezzo della strada nel giugno scorso. Acea è al lavoro per riparare definitivamente l’importante danno alla fognatura che ha comportato il cedimento del manto stradale, la chiusura della carreggiata principale in direzione Salaria con il traffico deviato sulla complanare.

Voragine a Prati Fiscali

“Il danno aveva provocato una voragine di notevoli dimensioni, e purtroppo ha rilevato la necessità di un serio intervento per il ripristino. Sarà infatti costruita una vasca di laminazione in cemento, per raccogliere le acque meteoriche in caso di eventi temporaleschi di particolare intensità” hanno spiegato il presidente del Municipio III Paolo Marchionne e l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante.

“Acea ha lavorato in questi mesi per la progettazione di questo intervento e per eliminare le interferenze con altre condotte e cavidotti interrati in quel tratto di via dei Prati Fiscali. Il Municipio ha cercato, insieme ad Acea e al Dipartimento CSIMU competente sulla strada, soluzioni per poter limitare l’impatto del cantiere. Purtroppo l’area di cantiere non può essere ridotta o limitata, quindi non può essere riaperta la carreggiata principale di via dei Prati Fiscali perché ci deve essere lo spazio necessario ai mezzi di lavoro”. Il cantiere, hanno fatto sapere da Piazza Sempione, “dovrebbe durare fino a dicembre 2023”.

Il Municipio ha organizzato insieme alla Polizia Locale la presenza di agenti nelle fasce orarie più critiche dei giorni feriali della settimana, sino alla fine dei lavori chiedendo ad Acea di poter operare anche di sabato. “Sappiamo quale criticità e disagi stanno vivendo residenti e commercianti della zona, ma continueremo a impegnarci per quanto possibile, a limitare le difficoltà delle prossime settimane”.

Il consiglio straordinario che spacca la maggioranza

Intanto Prati Fiscali sarà al centro del consiglio straordinario convocato nel parlamentino di Montesacro per il prossimo 19 settembre. La maggioranza a sostegno del presidente Marchionne è spaccata con alcuni consiglieri dem che hanno sottoscritto la richiesta dell’opposizione. “Per la preoccupazione dei commercianti riguardo alla durata dei lavori e per altre, cui il drastico aumento della congestione del traffico in una delle tre vie di uscita dal nostro territorio, abbiamo presentato un atto per chiedere l’istituzione di un tavolo interistituzionale (municipio, UITSS, Polizia Locale, dipartimenti e assessorati alla Mobilità e ai Lavori Pubblici di Roma Capitale) per studiare una viabilità alternativa nei prossimi mesi”, hanno fatto sapere i consiglieri del Pd Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Giancarlo Cesarei, Nicoletta Funghi, Antonio Comito insieme al consigliere di Sinistra Civica Ecologista Simone Filomena. “I Dipartimenti e gli Assessorati sono già a conoscenza della situazione, il tavolo è necessario per uno studio e l’individuazione di una soluzione alternativa, in sinergia col municipio, che possa alleviare il prolungarsi dei disagi”.

I rimborsi per l'alluvione

“In gioco - hanno aggiunto i consiglieri del M5s in Municipio III, Dario Quattromani e Marina Battisti - non c'è solo la questione della voragine su via dei Prati Fiscali, ma anche quella dei mancati rimborsi Acea in seguito ai danni dell'alluvione, risalente ormai a cinque mesi fa. Dai dati in nostro possesso sappiamo infatti che i risarcimenti stanno andando a rilento e che più del 95% dei cittadini aspetta ancora di riceverli”.