Da cinque mesi ostaggio della voragine. Ecco quando riapre Prati Fiscali

Via dei Prati Fiscali si prepara a tornare alla normalità, proprio in vista delle festività natalizie durante le quali in genere il traffico sull’arteria lungo la quale si affacciano numerose attività commerciali e servizi si fa più sostenuto. Il cantiere in corso sulla voragine che si è aperta nel bel mezzo della carreggiata nel giugno scorso dovrebbe concludersi nelle prossime due settimane. È quanto emerso dalla commissione Lavori Pubblici convocata sul tema.

Il cantiere di via Prati Fiscali

“Si prevede, quindi, di riaprire la strada, che verrà ripristinata da Acea, in tempi ben più brevi rispetto a quelli preventivati” hanno commentato a margine della seduta l’assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Pietrosante, e il presidente e vicepresidente della commissione Roberto Casamento e Italo Della Bella.

“Fin da quando si è aperta la voragine su Via dei Prati Fiscali una parte dell’amministrazione municipale ha voluto creare allarmismi, mentre un’altra parte ha lavorato con gli enti preposti affinché si raggiungesse questo risultato. Siamo riusciti ad ottenere un’accelerazione dei lavori, garantendo il lavoro dell’impresa anche nelle giornate di sabato, e abbiamo chiesto e ottenuto, attraverso anche il lavoro della Commissione Municipale Lavori Pubblici, per tutto il tempo del cantiere l’ausilio della Polizia Locale per regolare al meglio i flussi di traffico. Il lavoro realizzato da Acea a Prati Fiscali - hanno sottolineato - non consiste solamente in una riparazione ma in un miglioramento del sistema fognario dell’intera area. La fine anticipata di questi lavori ci dimostra, ancora una volta, che nell’amministrazione si raggiungono i risultati collaborando con gli altri enti e non facendo i comunicati stampa o prestando il fianco a facili allarmismi”.