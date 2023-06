Voragine di due metri e strada chiusa. La via era stata rifatta otto mesi fa

Prati Fiscali sprofonda. Ha un diametro di circa due metri la voragine che nella giornata di domenica 18 giugno si è aperta su via dei Prati Fiscali, all’altezza del civico 242, in direzione Salaria.

Voragine a Prati Fiscali

Dopo due giorni di transennamento e il conseguente restringimento della carreggiata, probabilmente per non arrecare danni maggiori con le vibrazioni dei mezzi di passaggio, via dei Prati Fiscali è stata temporaneamente chiusa tra via dei Prati Fiscali Vecchia e via Antonio Silvani. Il traffico deviato. Per raggiungere la via Salaria le auto devono passare in via dei Prati Fiscali Vecchia, la complanare. Si registrano rallentamenti in tutta la zona.

La strada rifatta ad ottobre

Danneggiato il manto stradale. Eppure proprio via dei Prati Fiscali, nell’ottobre scorso, è stata oggetto di un grande intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento di asfalto e marciapiedi. Sull’arteria portati avanti tre tipi di intervento differenziati a seconda del grado di deterioramento rilevato grazie al sistema PMS - Pavement Management System. In particolare su via dei Prati Fiscali sono stati effettuati interventi mirati per il rifacimento della pavimentazione stradale, ripristino dei marciapiedi, sfalcio della vegetazione infestante, pulizia e spurgo delle caditoie, rifacimento della segnaletica orizzontale. Importo di 2,5 milioni di euro con finanziamento ministeriale.