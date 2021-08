Vandalizzato il comitato elettorale della Lega a Conca d'Oro

Vandali in via Valle Scrivia. La denuncia dai consiglieri municipali del partito di Matteo Salvini

"Lega me**a", accompagnato dalla falce e martello. E' questa la scritta che questa mattina si sono ritrovati davanti gli attivisti della Lega del III municipio presentandosi al comitato elettorale di via Valle Scrivia, in zona Conca d'Oro. "Stamattina abbiamo trovato la sede del comitato elettorale della Lega nel III Municipio a Via Valle Scrivia vandalizzata e danneggiata. Esprimiamo forte preoccupazione e condanniamo fermamente tali atti, ci auspichiamo che questo non sia lo spirito che caratterizzerà questa tornata elettorale, per Roma e i Municipi", dichiarano Fabrizio Bevilacqua, Capogruppo uscente della Lega in III Municipio e candidato al Consiglio Municipale e Emiliano Bono, già consigliere in Municipio III e Coordinatore del "Comitato Elettorale Lega" di via Valle Scrivia.

"Trovare la serranda forzata e vandalizzata con scritte offensive non ci intimidisce", continuano, "anzi, ci spinge a proseguire il nostro lavoro per Roma e il Municipio. Evidentemente il lavoro svolto dalla Lega sul territorio inizia a preoccupare chi pensa di avere già le chiavi di Piazza Sempione in tasca. Noi continueremo il nostro lavoro a testa alta, nel rispetto di tutte le forze politiche, con la politica del buon senso".

Anche la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti commenta: "In città evidentemente c’è gente che non ha argomenti per discutere civilmente e pensa di poterci intimorire così, un attacco vigliacco da parte di chi utilizza l’aggressione e la violenza contro la democrazia e lo scambio civile e pacifico di idee".