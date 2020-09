Paura in una scuola materna: cede vetrata e colpisce la maestra

Lunedì mattina di paura per i bambini della scuola di via Valle Scrivia, nel quartiere Valli del Municipio III. Erano da poco iniziate le attività didattiche quando una vetrata ha ceduto colpendo una maestra della scuola dell’infanzia statale. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Pertini in codice giallo: per lei ferita in testa e trauma cranico.

Valli, cede vetrata e colpisce maestra della materna

A venire giù all’improvviso uno dei vetri posto all’ingresso della scuola. “Fortunatamente - commenta uno dei presenti - nessun bambino è stato colpito”. Ma lo spavento è stato grande per tutti: il tonfo e il vetro in frantumi, la maestra della materna ferita e trasportata in ospedale.

Maestra colpita da vetro: "Tragedia sfiorata"

“Si è sfiorata la tragedia” - commenta Laura, del Comitato di Quartiere Valli Conca d’Oro. "È venuta giù la vetrata colpendo una maestra, trasportata in ambulanza e attualmente ricoverata. Per fortuna non in condizioni gravi. E se avesse preso i bambini?” - si chiede la residente accusando l’amministrazione di “negligenza”. Intanto da piazza Sempione fanno sapere che l'ufficio tecnico è al lavoro, la vetrata che ha ceduto è stata messa in sicurezza.