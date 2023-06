Val D'Ala, la stazione ritrovata: così si potrà arrivare a Tiburtina in 6 minuti

“Un altro fondamentale passo per l’aumento di trasporto pubblico a Roma”. Così l’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha commentato la riapertura della stazione Val D’Ala. La fermata nel cuore di Conca d’Oro è stata riattivata dopo quasi dieci anni di abbandono e una storia lunga e travagliata.

La storia di stazione Val D'Ala

Costata 3 milioni di euro, Val D’Ala era stata inaugurata nel 2009 e attivata nel settembre successivo. Poco pubblicizzata, con pochi treni a disposizione dei pendolari, stazione Val D’Ala è stata chiusa definitivamente nel 2014 proprio a causa del suo sottoutilizzo. Da li l’inesorabile declino: banchine vuote, intorno baracche e insediamenti abusivi. L’ultima tendopoli è stata sgomberata, dopo anche una petizione di protesta dei residenti, nel marzo scorso. La fermata è stata riattivata grazie al lavoro di RFI, Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) i cui interventi, iniziati a luglio 2022, ammontano a un investimento pari a 2,5 milioni di euro.

Val D'Ala, a Tiburtina in 6 minuti

Oggi stazione Val d’Ala, dopo quasi due lustri, è tornata a servire la città. "L’ubicazione della fermata, nel cuore di Roma, serve un bacino potenziale di oltre 100mila persone, se si considerano i residenti e gli addetti che gravitano nel raggio di 3 chilometri e che possono raggiungere la fermata attraverso la rete ciclabile esistente, un mezzo in sharing o le linee del trasporto pubblico urbano. Più di 35mila le persone che possono accedervi comodamente a piedi" - ha scritto in una nota il Gruppo Ferrovie dello Stato.

I treni della linea FL2 Roma-Tivoli/Avezzano - al momento dodici tra andata e ritorno dal lunedì al venerdì e sei il sabato - porteranno gli utenti di Montesacro a Tiburtina in soli 6 minuti. A partire dal 26 giugno, si aggiungeranno (dal lunedì al venerdì) ulteriori 2 collegamenti per la stazione Tiburtina. “Val d’Ala è molto importante non solo per i cittadini del III Municipio e per i pendolari in arrivo dall’Abruzzo e dall’area Tivoli-Guidonia, ma per tutti i romani perché - ha sottolineato Patanè - insieme alla riapertura della stazione di Vigna Clara dopo 32 anni e alla conclusione del dibattito pubblico sulla chiusura dell’anello ferroviario, segna un punto di svolta per la riorganizzazione complessiva del nodo ferroviario di Roma che vedrà un nuovo assetto della cintura nord”.

Val D’Ala riaperta e con una funzione strategica anche per favorire lo scambio intermodale con le linee Atac 83, 311 e 366 e con la rete ciclabile locale: sono in corso infatti anche i lavori per la realizzazione della ciclovia delle Valli, la ciclabile da sogno progettata nell’era della giunta guidata da Giovanni Caudo e finanziata con fondi regionali. Un anello ciclabile di circa 9 chilometri tra Piazza Sempione, viale Jonio e Prati Fiscali: un percorso dedicato alle due ruote che mette in collegamento le due stazioni della metropolitana B1 Jonio e Conca d'Oro. Nel mezzo anche le stazioni Nomentana e proprio Val d’Ala che, in prospettiva, sarà anche nodo fondamentale dell’anello ferroviario di Roma. La tratta tra la (nuova) stazione Tor di Quinto e Val d’Ala è attesa per il 2029. La chiusura della Circle Line che la Capitale insegue da quasi un secolo, due anni dopo.

"Più treni per stazione Val D'Ala"

Nell’immediato però, già nel nuovo primo giorno di Val D’Ala i cittadini lo hanno chiesto, bisognerà lavorare sulla frequenza dei treni: perchéla stazione venga utilizzata in tutto il suo potenziale. “L’auspicio è che il lavoro che stiamo portando avanti insieme a tutti gli attori e a tutte le istituzioni coinvolte per far nascere nuovi asset ferroviari in città, sia accompagnato da un aumento delle frequenze dei treni - ha sottolineato Patanè - con un contratto di servizio adeguato alle nuove infrastrutture realizzate”.