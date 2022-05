La parrocchia di periferia che "sforna" vescovi (e un cardinale)

E sono tre. Con la nomina di don Daniele Salera, ufficializzata il 27 maggio nell'aula della Conciliazione del Palazzo Apostolico del Laterano, la parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali, nel III municipio, "piazza" il suo terzo vescovo.

Salera, 51 anni, segue le orme di Gianpiero Palmieri, parroco dal 2004 al 2016, fresco arcivescovo di Ascoli Piceno e di Benoni Ambarus, viceparroco dal 2006 al 2010 e in seguito direttore della Caritas prima di diventare vescovo con delega alla carità. In realtà San Frumenzio vanta anche un cardinale, ordinato tale quando era ancora un semplice parroco: parliamo di Enrico Feroci, parroco dal 1991 al 2004 a Prati Fiscali, oggi incaricato della guida della parrocchia di Santa Maria al Divino Amore (dove ha qualche problema con il comitato locale di Croce Rossa).

L'attuale parroco di San Frumenzio, arrivato nel 2016, ha iniziato il suo ministero sacerdotale a Tor Bella Monaca, nella parrocchia di Santa Madre del Redentore, dove è rimasto dal 2002 al 2008 per poi dedicarsi all'insegnamento della religione cattolica e al ruolo di educatore nel seminario Romano Maggiore per i successivi sei anni. Prima di arrivare nella comunità religiosa del III municipio è stato dal 2014 al 2016 vicerettore del seminario.

Sempre dal III arriva un altro vescovo ausiliario nominato dal Papa, si tratta di Riccardo Lamba, 65 anni, originario di Caracas in Venezuela. Ordinato nel 1989, è stato parroco alla Cecchignola per due anni a inizio Millennio, mentre per i successivi 16 ha vissuto a Ostiense, nella parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, per poi spendere gli ultimi quattro anni a San Ponziano, zona Talenti-Cecchina.