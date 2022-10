Più luci e telecamere nella stazione da dieci anni “terra di nessuno”

Rush finale per il restyling di Piazza Conca d’Oro. Proseguono i lavori di riqualificazione della parte in superficie intorno alla stazione della metro B1. “È stata gettata la base per la pista di pattinaggio e sono stati realizzati i vialetti della nuova area ludica recintata” - ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici del Municipio III, Matteo Pietrosante.

La riqualificazione di Piazza Conca d'Oro

Il cantiere è stato avviato un anno fa quando alla guida del Roma Montesacro c’era ancora il minisindaco Giovanni Caudo. Investimento complessivo pari a 400mila euro per realizzare un progetto che, nato nell'ambito del Bilancio Partecipativo 2019 , riprende alcune delle proposte dei cittadini. E infatti Conca d’Oro rivedrà presto quella storica pista di pattinaggio, vera e propria attrazione del quartiere, smantellata per far posto al cantiere della metro. Arriverà anche l’area giochi dedicata ai bambini. Il tutto in un contesto completamente riqualificato.

Telecamere e luci fuori dalla stazione "terra di nessuno"

Si perchè a dieci anni dalla sua apertura, l’ex capolinea della B1, oggi fermata intermedia tra Libia e Jonio appare come una “terra di nessuno”. Pareti imbrattate da scritte, tag e volgarità; pannelli di rivestimento in parte divelti, aiuole trasformate in discariche a cielo aperto. Angoli bui che diventano piazze di spaccio dove i tossicodipendenti fanno uso di sostanze stupefacenti alla luce del sole. Dietro alle panchine siringhe abbandonate. La notte, nonostante divieti e ordinanze, meta di movida low cost con schiamazzi, gruppi di ubriachi molesti e l’indomani distese di bottiglie ovunque.

“Si procederà anche con la ristrutturazione delle coperture delle strutture della stazione della metropolitana. È previsto, inoltre, - ha sottolineato Pietrosante - il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere. Il cantiere sarà concluso entro l’anno corrente”.

Il parcheggio "fantasma" da dieci anni

E c’è attesa anche per il completamento dei lavori per il parcheggio di scambio della stazione, atteso sin dall'inaugurazione: 203 posti auto, di cui 5 per disabili, 5 per famiglie e 14 dedicati alle moto. Un’autorimessa rimasta “fantasma” per dieci anni. A quanto apprende Roma Today il parking potrebbe essere completato e aperto nei primi mesi del nuovo anno. Potranno dunque tirare un sospiro di sollievo i residenti della zona, costretti dall’apertura della metro a vagare di strada in strada per trovare uno stallo libero in cui lasciare l’automobile.